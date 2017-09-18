وجه السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة انتقادات لاذعة للسعودية والإمارات لتواطؤهما في التحريض على “انقلاب” في قطر، مشددا بأن الأزمة الخليجية وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدا عدم خشيته على قطر “الصلبة” وإنما خشيته على السعودية التي تواجه معارضة غير مسبوقة.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لم تصل الامور في الخليج الى ان تدعم دوله بشكل علني محاولات الانقلاب على دوله عضو في مجلس التعاون وما حصل في لندن والرياض خطأ تاريخي جسيم”.

لم تصل الامور في الخليج الى ان تدعم دوله بشكل علني محاولات الانقلاب على دوله عضو في مجلس التعاون وما حصل في لندن والرياض خطأ تاريخي جسيم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “دعمت الرياض و ابوظبي مؤتمر المعارضة القطرية في لندن وحضره مئة خليجي ينتمون لاجهزة استخبارات خمس دول خليجيه و تم التطبيل لهم بصورة مضحكه”.

دعمت الرياض و ابوظبي مؤتمر المعارضة القطرية في لندن وحضره مئة خليجي ينتمون لاجهزة استخبارات خمس دول خليجيه و تم التطبيل لهم بصورة مضحكه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

وتابع معلقا على احتفاء وسائل الإعلام السعودية بالتحريض على قلب الحكم في قطر قائلا: “امتلأت القنوات الرسمية وشبه الرسمية السعودية بمقابلات مع مزدوجي الجنسية سعودية _ قطرية وهم يشتمون و يتوعدون بقلب نظام الحكم في قطر وهذا عيب”.

امتلأت القنوات الرسميه وشبه الرسميه السعوديه بمقابلات مع مزدوجي الجنسيه سعودية _ قطرية وهم يشتمون و يتوعدون بقلب نظام الحكم في قطر وهذا عيب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

وأكد “الدويلة” على أن ” دول الحصار لا تخفي دعمها لانقلاب قريب في قطر و صارت تسخر صحافتها و ذبابها الالكتروني و قناواتها الفضائية للترويج للانقلاب المزعوم”.

اصبحت دول الحصار لا تخفي دعمها لانقلاب قريب في قطر و صارت تسخر صحافتها و ذبابها الالكتروني و قناواتها الفضائيه للترويج للانقلاب المزعوم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

واوضح أن “دول الحصار اصبحت اكثر توحشا في علاقاتها مع باقي دول الخليج و اصبحت تهاجم حكومات و شعوب دول الخليج باعتبارهم العدو اللي عليه الدور بعد قطر”.

دول الحصار اصبحت اكثر توحشا في علاقاتها مع باقي دول الخليج و اصبحت تهاجم حكومات و شعوب دول الخليج باعتبارهم العدو اللي عليه الدور بعد قطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

وأردف قائلا: “لقد وصلنا الى وضع المعادلة الصفرية إما ان تسقط قطر تحت احتلال دول الحصار او ان تتفكك دول الحصار وهذا وضع مجنون والاستمرار به انتحار للجميع”.

لقد وصلنا الى وضع المعادلة الصفرية إما ان تسقط قطر تحت احتلال دول الحصار او ان تتفكك دول الحصار وهذا وضع مجنون والاستمرار به انتحار للجميع — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “للاسف مهما حاولنا تأخير الكارثه يبدو انها قادمة وانا لا اخشى على قطر فقطر صلبه ورغم صغر حجمها فهي كبيرة برجالها لكنني اخشى على السعودية”.

للاسف مهما حاولنا تأخير الكارثه يبدو انها قادمة وانا لا اخشى على قطر فقطر صلبه ورغم صغر حجمها فهي كبيرة برجالها لكنني اخشى على السعودية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 17, 2017

وكانت قناة “العربية” قد استضافت أمس الأحد وعددا من المحللين الموالين لدول الحصار للتحريض على الانقلاب في قطر، وذلك في أعقاب البيان المزعوم للشيخ عبدالله علي آل ثاني الذي دعا فيه إلى اجتماع “عائلي ووطني” لبحث الأزمةر وإعادة الأمور لنصابها.

وقال إن “واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة”.

وأضاف “أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات”.