قال السياسي التونسي المعروف “محمد الهاشمي الحامدي ”، إن ما يدور على الساحة السعودية اليوم أمر خطير جدا، مضيفا أن ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان يدمر بلده بنصائح السيسي وبن زايد، وأن المستفيد من هذا كله هي إيران.. حسب وصفه.

ودون “الهاشمي” عبر صفحته بـ”تويتر” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”ما يجري في #السعودية اليوم أمر خطير جدا. الأمير محمد سلمان يدمر بلده بنصائح السيسي وبن زايد. والمستفيد الأكبر من هذا العبث هي ايران. مأساة”

ما يجري في #السعودية اليوم أمر خطير جدا. الأمير محمد سلمان يدمر بلده بنصائح السيسي وبن زايد.

والمستفيد الأكبر من هذا العبث هي ايران.

مأساة — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 17, 2017

وتابع:”خيم الظلام على #السعودية عندما اعتقل محمد بن سلمان د. الطريفي قبل عام ونصف كان بوسع المغرد السعودي أن يتعاطف معه. الآن التعاطف يعني السجن!!”

خيم الظلام على #السعودية

عندما اعتقل محمد بن سلمان د. الطريفي قبل عام ونصف كان بوسع المغرد السعودي أن يتعاطف معه.

الآن التعاطف يعني السجن!! — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 17, 2017

واستنكر السياسي التونسي حملة الاعتقالات الشعواء التي يقوم بها ابن سلمان ضد معارضيه قائلا:”من هو السعودي الذي يجرؤ اليوم على انتقاد اعتقال د. س العودة ورفاقه أو الدعاء لهم بالفرج؟ لا أحد من داخل #السعودية مطلقا مساكين. #مملكة_الخوف”

من هو السعودي الذي يجرؤ اليوم على انتقاد اعتقال د. س العودة ورفاقه أو الدعاء لهم بالفرج؟

لا أحد من داخل #السعودية مطلقا

مساكين.#مملكة_الخوف — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 17, 2017

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، الأسبوع الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.