بعد أن كانت صحيفة “وطن” قد كشفت عمالته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ أسابيع، احتفت وسائل إعلام دول الحصار ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

وقال “آل ثاني” في بيانه الذي تلقفته وسائل إعلام دول الحصار زاعما إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأردف قائلا: “كلي ثقة في حكمة الملك سلمان وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة لنا ووقوفهم إلى جانبنا.. لعل الله يجعل منا صلة سلام تعيد الامور إلى نصابها”.

وعلق الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني على هاشتاج #بيان_الشيخ_سلطان_بن_سحيم قائلاً ” قائم ع الكذب والخيانة لوطنه من غر احمق يقاد كالنعجة كلنا خلف سمو الامير ونفديه وقطر بارواحنا ووالله أن لنطعم النصر”.

#بيان_الشيخ_سلطان_بن_سحيم

قائم ع الكذب والخيانة لوطنه

من غر احمق يقاد كالنعجة

كلنا خلف سمو الامير

ونفديه وقطر بارواحنا

ووالله أن لنطعم

النصر — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) September 18, 2017

وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي اتخذته السعودية ألعوبة في يدها لتحقيق أهدافها وسط قطع وعود له بتنصيبه على حكم قطر، قد دعا، أمس الأحد من أسماهم “عقلاء” الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية.

وكان المغرد الشهير “كشكول” قد كشف عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” في اوائل آب/أغسطس الماضي عن الشخصية القطرية التي تحدث عنها المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قبل أسابيع حول استضافة ولي العهد السعودي لهذه الشخصية وتباحثه معه في تنفيذ مخطط انقلابي في قطر.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشخصية المقصودة بتغريدة مجتهد هو الشيخ سلطان بن سحيم والذي يدار بالريموت من قبل والدته الشيخة منى الدوسري “.

الشخصية المقصودة بتغريدة مجتهد هو الشيخ سلطان بن سحيم والذي يدار بالريموت من قبل والدته الشيخة منى الدوسري . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “تم الإقناع بمبالغ فلكية تجاوزت الثلاثين مليار ريال سعودي تحت غطاء مشاريع مقاولات لصالح شركة sst التي يمتلكها سلطان بن سحيم “.

تم الإقناع بمبالغ فلكية تجاوزت الثلاثين مليار ريال سعودي تحت غطاء مشاريع مقاولات لصالح شركة sst التي يمتلكها سلطان بن سحيم . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

واوضح أنه : قبل الأزمة كان دخول سلطان على محمد بن سلمان بشكل يومي بعد العصر وكان الترحيب مبالغ فيه . بعد قدوم القوات التركية وفشل هذه الفكرة تم إبعاد سلطان”.

قبل الأزمة كان دخول سلطان على مبس بشكل يومي بعد العصر وكان الترحيب مبالغ فيه .

بعد قدوم القوات التركية وفشل هذه الفكرة تم إبعاد سلطان . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وتابع قائلا: “في البداية كان يُترك لينتظر طويلاً ثم أصبح محمد بن سلمان يقول لا عاد يدخل علي؟ وبالمناسبة أُلغيت الصفقة المالية معه وخرج كما دخل لكن بسواد وجه “.

في البداية كان يُترك لينتظر طويلاً ثم أصبح مبس يقول لا عاد يدخل علي؟

وبالمناسبة أُلغيت الصفقة المالية معه وخرج كما دخل لكن بسواد وجه . — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

وقال أن “خال والدة سلطان هو رجل الأعمال الإماراتي الحبتور هل هناك علاقة للشيخة بالخيانة؟ لم يتبين شيء لكن من يعرف سلطان يعرف أنه يُدار من قبل والدته”.

خال والدة سلطان هو رجل الأعمال الإماراتي الحبتور

هل هناك علاقة للشيخة بالخيانة؟

لم يتبين شيء لكن من يعرف سلطان يعرف أنه يُدار من قبل والدته — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

واختتم تغريداته قائلا: “تحول سلطان لعبء يجعل من تصفيته أمراً واردا، وقد يستخدم قريباً للظهور كمنشق عن حكم الشيخ تميم . الأكيد أن سلطان سيُستخدم لمرة واحدة ثم يُرمى”.

تحول سلطان لعبء يجعل من تصفيته أمراً واردا، وقد يستخدم قريباً للظهور كمنشق عن حكم الشيخ تميم .

الأكيد أن سلطان سيُستخدم لمرة واحدة ثم يُرمى. — كشكول (@coluche_ar) August 5, 2017

يشار إلى ان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” كان قد كشف عن استضافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصا من “آل ثاني” لتنفيذ مخطط للإطاحة بالأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “مجتهد” في تدوينة له رصدتها “وطن” في حينها: “تسريب هام استضاف ابن سلمان شخصا من آل ثاني من أجل تنفيذ دور في مخطط للإطاحة بتميم فشل المخطط وأصبح الضيف عبئاً ثقيلا، لا يعرف كيف يتخلص منه”.