مشاجرة دامية بين مجموعة من الشباب في حولي بالكويت من أجل 3 فتيات

قالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن مشاجرةً عنيفةً اندلعت بين 5 شبان من أجل 3 فتيات، استخدموا فيها السلاح الأبيض في إحدى شوارع حولي بالكويت.

واستعرض أحد الشبان عضلاته في مقطع الفيديو وخلع قميصه واعتدى على فتاة بالضرب وسحلها.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفًا في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل.

وتبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.