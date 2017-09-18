أظهرت لقطاتٌ صادمة، قيام امرأةٍ بدفع حبيبها أمام سيارةٍ مسرعة على شارعٍ رئيسيّ في “هيوستن” بولاية تكساس الأمريكية، محاولةً قتله، بعد شجارٍ اندلع بينهما.

والتقطت كاميرا مثبتة في السيارة لحظة دفع المراة لحبييها أمام السيارة بشكلٍ مُفاجئ حيث اصطدمَ بها من الجانب الأيمن.

وقال السائق بحسب موقع “ذا صن” البريطانيّ، إن مرآة السيارة كُسرت نتيجة اصطدام الرجل بها، بينما أمسكَ الأخير بمرفقه وابتعد عن السيارة وحبيبته التي حاولت قتله.

وتم نشر اللقطات على الانترنت، حيث شوهدت اكثر من 15 الف مرة، وتضمنت تعليقات بعض المُشاهدين مُطالبات بأن تُسجن المرأة نتيجة تصرفها المتهوّر مع حببيها .