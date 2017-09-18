قتل ضابط شرطة جامعة جورجيا للتكنولوجيا طالباً، بعد إطلاق النار عليه، حيث كان يتجول بسكين في الحرم الجامعي.

ووفقا للشرطة، فقد حاول الضباط التفاوض مع القتيل سكوت شولتز (21 عاما)، لإلقاء السلاح، لكنه لم يمتثل للأوامر.

وأضافت:”واصل شولتز التقدم نحو الضباط بالسكين. وفي وقت لاحق، أطلق أحد الضباط النار على شولتز “.

وفي الفيديو الذي صوره شاهد عيان بهاتفه، يمكن رؤية شولتز حافي القدمين وواقفا بالقرب من مرآب للسيارات حيث وجه عناصر الشرطة بنادقهم نحوه فيما حاولوا التفاوض معه”.

ويمكن سماع العديد من الضباط وهم يخبرون شولتز بإلقاء السكين عدة مرات.

وقال شولتز للضابط قبل دقيقة من إطلاق النار عليه: “أطلق النار.. هيا”، بينما قال ضابط آخر له:” لا أحد يريد إلحاق الضرر بك” وذلك قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.

ولم ترد تفاصيل بشأن دوافع حمل الطالب للسكين.