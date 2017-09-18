كذب الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، قناة “الإخبارية” السعودية وإعلام “ابن سلمان” بشأن ما نشره من حول قيام المملكة بتمكين الزوار القطريين إلى دخولهم وخروجهم من أراضي المملكة وممارسة حقوقهم كاملة.

وقال “العذبة” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على كذب الإعلام السعودي وأرفق بها خبر قناة “الإخبارية” السعودية:”غير صحيح، هذا لتضليل منظمات حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية. وما زالت السلطات السعودية تمنع القطريين من التمتع بأملاكهم وتشتت العوائل”

غير صحيح، هذا لتضليل منظمات حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية.

وما زالت السلطات السعودية تمنع القطريين من التمتع بأملاكهم وتشتت العوائل https://t.co/D8o2YwShjo — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 18, 2017

واقترحت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” (غير حكومية)، إنشاء لجنة أممية لتعويض المتضررين من الإجراءات القسرية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علی قطر.

وأوضحت اللجنة القطرية أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة؛ جراء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد مواطني قطر، تقدم منهم 1050 بشكاوى.

ولفتت اللجنة إلى أن الانتهاكات أدت إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم أو التصرف بها في الدول الاربع.

وبدأت هذه الأزمة في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع بدء هذه الازمة، فرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية واجتماعية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ومنع تواصل العائلات وفرض عقوبات مالية على المتعاطفين مع الدوحة.