تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي تم رفضه من إحدى الوظائف الحكومية بسبب إطلاقه للحيته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح الشاب السعودي تفاصيل الموضوع قائلا: ” أنا طالع من المعهد العالي للسياحة..طبع انقبلت ورحت المقابلة وكل حاجة بس شي رفضني وانا والله العظيم ما أدري أحزن ولا أفرح”.

وأضاف قائلا وهو يضحك من الامر: “حزنت لما دخلت عندهم وسألت عن السبب اللي خلاني أُرض”، مشيرا إلى لحيته قائلا: “يبغاني أشيل اللحية”.

وتابع مستنكرا: ” أصبحت إزالة اللحية ترجعك للوظائف والله المستعان” مضيفا: “قلت له شوف والله ما احلقها والرزق على الله والله يكتب اللي فيه الخير”، مضيفا: “مصري يبغاني أحلقها” في إشارة للموظف الوافد الذي أجرى معه المقابلة.

مواطن سعودي ينتقد طلب السياحة السعودية منه “حلق لحيته” مقابل توظيفه!#علمنه يا بابا .. علمنه 😌 pic.twitter.com/AsJAxqR1Ab — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت تقارير غربية حديثة قد أكدت بأن الملك القادم محمد بن سلمان سيتخلى عن لقب خادم الحرمين الشريفين فور اعتلائه العرش.

وأكدت صحيفة “ستراتفورد” الأمريكية نقلا عن مصادر عزم ولي العهد على فصل لقبي “الملك” و”خادم الحرمين الشريفين” حين يتولى العرش، على عكس الجاري حالياً. (يشير اللقب الأخير إلى سيطرة السعودية على مكة والمدينة، أقدس مدينتين في الإسلام)، مشيرة إلى أن محمد بن سلما سيكون زعيما “علمانيا”.