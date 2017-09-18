تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمواطن سعودي وهو يقدم على دفن طفله الصغير الذي لم يتجاوز العامين في الرمال غير آبه لصراخه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر الطفل وهو يبكي ويصرخ بشدة بعد دفنه في الرمال بشكل كامل عدا رأسه، بينما يقوم والده بتصويره ضاحكاً على صراخ الطفل.

من جانبه تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع مؤكداً أن ما تعرض له الطفل نوع من الإيذاء، والقائم به يعتبر مُعنفاً.

وقال أبا الخيل: “ما يتعرض له الطفل يُعد إيذاء، ومَن قام بمثل هذا الفعل يعتبر مُعنفاً ومسيئاً للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء”.