أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، نشر تغريدات عدة أرسلها إليه أنصاره، بينها صورة متحركة تظهره يلعب الغولف، تليها صور لمنافسته السابقة هيلاي كلينتون وقد أصابتها كرة وجعلتها تتعثر خلال صعودها إلى طائرة.

وتظهر الصورة المركبة التي أعاد نشرها عدة مستخدمين، ترامب في ملعب للجولف وهو يسدد ضربة بكرة قبل الانتقال للقطة معدلة للكرة وهي تصيب وزيرة الخارجية وقتئذ كلينتون في ظهرها أثناء صعودها على متن طائرة، وأرفقت بتعليق “تأرجح دونالد ترامب الرائع (يصيب) هيلاري الفاسدة”.

ولم تظهر في التسجيل المصور الأصلي لهيلاري الذي يرجع لعام 2011 أي كرة غولف.

وعادت كلينتون للظهور على حساب ترامب على تويتر في الأيام القليلة الماضية، بعد أن بدأت تروج في الفترة الحالية لكتابها “وات هابند”، الذي يتطرق لحملتها لانتخابات الرئاسة.

وهاجم ترامب كلينتون بصورة مباشرة الأربعاء الماضي في تغريدتين، قال في الأولى “الفاسدة هيلاري كلينتون تلوم الجميع (وكل شيء) باستثناء نفسها لخسارتها في الانتخابات. خسرت هيلاري لمناظرات وفقدت الاتجاه!”.

وقال في التغريدة الأخرى “عاد ‭’‬البؤساء‭’‬ لمطاردة هيلاري. عبروا عن مشاعرهم بصخب ووضوح. أنفقت أموالا طائلة لكن في النهاية خسرت!”.