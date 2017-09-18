في انحطاط جديد لدول الحصار، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لمخالفة مرورية صادر عن شرطة دبي تكشف أن السبب الرئيسي للمخالفة هو أرقامها القطرية.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن” فقد قام مرور “بر دبي” بحجز المركبة الخصوصية بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الحالي وقام بفرض غرامة قدرها 500 درهم لفك الحجز عنها.

وأوضح إشعار حجز المركبة كما هو ظاهر بأن سبب الحجز هو “أرقام قطر” في إشارة إلى ان المركبة تحمل لوحات قطرية.

خبر حصري؛ أول مخالفه مرورية من نوعها في العالم حدثت في دبي حجزت مركبه والتهمة(تحمل لوحات قطريه) هل هذة هي المدينة المنفتحة على العالم ؟! pic.twitter.com/1xtIVaax23 — Eng. Saleh ALDosari (@SalehBinSaadALD) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت دول الحصار قد فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر في بداية حزيران/يونيو الماضي ، في حين أمهلت كل من (السعودية والإمارات والبحرين) القطريين المتواجدين على أراضيها بضرورة مغادرتها خلال 14 يوما وفي حين أمهلت مواطنيها المتواجدين في قطر نفس المدة لمغادرتها.