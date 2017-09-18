كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستعد لإلغاء هيئة كبار العلماء والتخلص من بعض أعضائها المتورطين في كتابات وتسجيلات تحتوي فتاوى متشددة، مشيرا إلى أن البديل سيكون الإبقاء على دار “الإفتاء” فقط أو مؤسسة على شكل “الأزهر” في مصر.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”محمد بن سلمان يستعد للتخلص من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء المتورطين في كتابات وتسجيلات فيها تأكيد صارم على الولاء والبراء ونواقض الإسلام”.

محمد بن سلمان يستعد للتخلص من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء المتورطين في كتابات وتسجيلات فيها تأكيد صارم على الولاء والبراء ونواقض الإسلام — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” والفكرة المطروحة أمامه لن تكون بإبعادهم كافراد فقط بل بإعادة تشكيل المؤسسات الدينية وإلغاء هيئة كبار العلماء وإبقاء مؤسسة الإفتاء فقط”.

والفكرة المطروحة أمامه لن تكون بإبعادهم كافراد فقط بل بإعادة تشكيل المؤسسات الدينية وإلغاء هيئة كبار العلماء وإبقاء مؤسسة الإفتاء فقط — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

وأوضح بأن السبب وراء هذه الخطوة “هو ارتباط “هيئة كبار العلماء” في الإعلام الغربي ومؤسسات البحوث ومراكز الدراسات بالتطرف والوهابية والتكفير وعداوة اليهود والنصارى الخ”.

السبب هو ارتباط “هيئة كبار العلماء” في الإعلام الغربي ومؤسسات البحوث ومراكز الدراسات بالتطرف والوهابية والتكفير وعداوة اليهود والنصارى الخ — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

وأكد “مجتهد” على أن “ابن سلمان” سيضطر ” لخسارة أكثر المشايخ تقديسا وتزكية لآل سعود وأحرصهم على تكفير وتجريم خصوم آل سعود فقط لأن أسمائهم مرتبطة بالأسلوب “الوهابي”.

وسيضطر ابن سلمان لخسارة أكثر المشايخ تقديسا وتزكية لآل سعود وأحرصهم على تكفير وتجريم خصوم آل سعود فقط لأن أسمائهم مرتبطة بالأسلوب “الوهابي” — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

واوضح بأن “من البدائل المطروحة توسيع شؤون الحرمين لتشتمل على مجلس علماء أقرب لـ”أزهر السيسي” ويكون رئيسها الحالي السديس أقوى شخصية دينية رسمية في البلد”.

من البدائل المطروحة توسيع شؤون الحرمين لتشتمل على مجلس علماء أقرب لـ”أزهر السيسي” ويكون رئيسها الحالي السديس أقوى شخصية دينية رسمية في البلد — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

وأكد “مجتهد” بأن “هذا الترتيب له دور في إرسال السديس لمؤتمر في أمريكا وتكليفه بالثناء على ترمب وأمريكا ودور أمريكا في خدمة البشرية والأمن والسلام”.

وهذا الترتيب له دور في إرسال السديس لمؤتمر في أمريكا وتكليفه بالثناء على ترمب وأمريكا ودور أمريكا في خدمة البشرية والأمن والسلام — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

واختتم تدويناته مشيرا إلى أن تصريحات “السديس” التي أشاد بها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان باعتبارهما يقودان العالم للاستقرار والسلام جاءت من هذا المنطلق، قائلا: “من الجدير بالذكر أن السديس حضر “دورة” في كيفية كسب إعجاب الأمريكان والعبارات التي تناسبهم وكيفية تبرئة محمد بن سلمان من إرث الوهابية الثقيل”.

من الجدير بالذكر أن السديس حضر “دورة” في كيفية كسب إعجاب الأمريكان والعبارات التي تناسبهم وكيفية تبرئة محمد بن سلمان من إرث الوهابية الثقيل — مجتهد (@mujtahidd) September 18, 2017

وكان رئيس شؤون الحرمين، الإمام عبد الرحمن السديس، قد فاجأ الجميع في تصريحات اعتبر فيها أن السعودية وأمريكا هما قطبا هذا العالم بالتأثير، ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

وأضاف السديس في مقابلة مع قناة “الإخبارية السعودية”، الأحد أثناء مشاركته في مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد في نيويورك، أن الجانبين بزعامة الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء”.

واعتبر الشيخ أن المؤتمر أكد على أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولاسيما بين السعودية وأمريكا في مثل هذه الظروف التي تحتاج إليها البشرية جمعاء إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.

ويأتي ذلك بعد اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية للسعودية بارتكابها جرائم حرب في اليمن، الأسبوع الماضي.

كما تزامن ذلك ايضا مع اعتقال السلطات السعودية لعدد من الدعاة والعلماء داخل المملكة وفي مقدمتهم، سلمان العودة، بسبب رفضهم مهاجمة قطر.