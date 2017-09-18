كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير لها أن حزب العمال البريطاني قرر رفض مشاركة السعودية والسودان في مؤتمره السنوي في مدينة برايتون الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم إنه وبعد الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في قصفها في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، أقرت اللجنة الانتخابية الوطنية أن طلب السفارة السعودية لحضور مؤتمر “حزب العمال” لن يكون مقبولا.

في المقابل، أعلن مكتب “جامعة الدول العربية”في لندن، الجمعة الماضي، أنه قرر إلغاء حفلة الاستقبال السنوية التي دأب على إقامتها ضمن المؤتمر العام للحزب البريطاني نهاية الشهر الجاري.

وأبلغ المكتب أعضاء مجلسي العموم (البرلمان) واللوردات، في رسالة بأن الإلغاء يأتي تضامنا مع السعودية والسودان اللتين رفض “حزب العمال” حضورهما مؤتمره السنوي.

وكان زعيم الحزب “جيريمي كوربين” المعروف بانتقاداته الحادة للسعودية قد دعا في وقت سابق الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة إلى الرياض بحجة أنها تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن.

ويوم الاثنين الماضي، قال “كوربين”: “نحن نبيع الأسلحة إلى السعودية وفي الوقت نفسه نرسل المساعدات، لا يجب أن نفعل كلا الأمرين، مؤكدا أهمية ضمان وجود عملية سياسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وكان “كوربين” قد دعا في نهاية يونيو/حزيران الماضي، لندن إلى منع توريد السلاح للسعودية، معللا دعوته بأن الرياض ترتكب انتهاكات في اليمن.

كما دعا إلى فتح تحقيق دولي بشأن تقارير منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية عن سجون سرية إماراتية في اليمن يجرى فيها تعذيب معتقلين ومخطوفين.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت في يوليو/تموز الماضي دعوى أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

وأقيمت الدعوى حينها ضد السعودية بحجة أن الأسلحة البريطانية تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

واختتمت “الإندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى قول متحدث باسم الحزب لموقع “هافينغتون بوست”: “بعد توفر الأدلة التي تظهر ارتكاب السعودية جرائم حرب في حملتها الجوية في اليمن، وانتهاكات إنسانية أخرى، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية قررت رفض طلب السعودية المشاركة في مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم الأحد المقبل”.