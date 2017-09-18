قبل ممارسة العلاقة الحميمة يقوم بعض الأزواج بأمور خاطئة تؤثر بشكل سلبي على الرغبة الجنسية بينهما. لذا بات من الضروري أن تكتشفوا هذه الأخطاء وتعملوا جاهدين على تجنبها بهدف تطوير علاقتكما الجنسية.

عدم غسل اليدين قبل ممارسة العلاقة

سيكون من الصعب على أحد الزوجين أن يطلب من الآخر التوقف عن المداعبات التي تسبق العلاقة الحميمة فقط لكي يغسل يديه.

من هنا على الزوجين إدراج هذه العادة الصحية ضمن جدولهم الصحي والتنبه في كل مرة قبل القيام بأي خطوة تتعلق بالعلاقة الحميمة وذلك لتجنب الإصابة بعدوى الخميرة أو أي فيروس آخر تحمله يدي الشريك والتي تنتقل بسرعة إلى مجرى البول والمهبل.

التبوّل قبل ممارسة العلاقة الحميمة

قد يبدو الأمر غريباً ولكن ولمنع التهاب المسالك البولية والمثانة خلال العلاقة الحميمة، عليكما الإمتناع عن التبوّل في المرحلة التي تسبقها. بدلا من ذلك، يجب التبوّل بعد الإنتهاء من العلاقة الحميمة وذلك للتخلص من كل أنواع البكتيريا الموجودة في الاعضاء التناسلية.وفق تقرير لموقع “صحتي”

لا مداعبات تسبق العلاقة الحميمة

صدقوا أو لا تصدقوا، كثير من الأزواج لا يقبّلون بعضهما قبل ممارسة العلاقة ولا يمهّدون الطريق قبل البدء بممارسة العلاقة الحميمة من خلال المداعبات. لا يمكن أن يكون هذا الأمر مفيداً وصحياً لعلاقتكما، فالمرأة بحاجة لبعض المداعبات كي تشعر بالإثارة والرغبة في القيام بعلاقة حميمة مع الرجل.

عدم المبادرة

على الزوجين معرفة أن الشعور بالرغبة في إقامة علاقة حميمة مهم جدا وليس عيباً أبداً أن تبادر المرأة في إظهار ذلك لزوجها. قد يخاف أحد الزوجين من أن يرفضه الطرف الآخر، لكن هذا الأمر غير صحيح. فالطرفان سيسعدان بمعرفة أن أحدهما يرغب بالآخر.

التحدث بالمشاكل العائلية والمالية

هذا الوقت ليس مناسباً أبداً للتكلم عن المشاكل العائلية والمادية، فهذا الموضوع سوف يؤثر سلباً على سير العلاقة الحميمة ونجاحها. على الزوجين ترك هذه المواضيع لوقت لاحق ولا تجعلوا التفكير بها يقتل اللحظات الجميلة والرومنسية بينكما.