أكد حساب “ الإمارات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن الشيخ القطري الذي أصدر بيانا مصورا هاجم فيه ودعم فيه دعوة الشيخ بدعوة الأسرة للاجتماع لبحث الأزمة القطرية، هو ثاني أكبر شريك في في .

 

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “سلطان بن سحيم آل ثاني شريك فى ملهي ليلي فى دبي اسمه”Stereo Arcade” و أغلب استثماراته هى فى قطاع الدعارة أعجب كيف يتم تقديمه رمز معارض للنظام”.

وأكد على أن “هذا الملهى مصنف من أشهر 10 ملاهي ليلية يرتادها السياح و الزوار فى دبي”.

وأضاف “مجتهد الإمارات” بأن ” هذا الملهى بؤرة استخبارية يرتاد عليه ضباط كبار من المخابرات الأردنية و البحرينية”.

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد احتفت الاثنين ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

 

وقال “آل ثاني” في بيانه الذي تلقفته وسائل إعلام دول الحصار زاعما إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

 

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.
وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

 

وأثار ذلك البيان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي رافقه إعلان أفراد الاسرة الحاكمة وقطريون البيعة للأمير تميم بن حمد, مؤكدين انه رأس الهرم.
وجدد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر البيعة للأمير آل ثاني, بعد إعلانه تأييده دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها, مؤكدين رفضهم تجاوز الأمير تميم في تلك الدعوات المشبوهة.