أكد حساب “مجتهد الإمارات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني الذي أصدر بيانا مصورا هاجم فيه القيادة القطرية ودعم فيه دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بدعوة الأسرة للاجتماع لبحث الأزمة القطرية، هو ثاني أكبر شريك في ملهى ليلي في دبي.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “سلطان بن سحيم آل ثاني شريك فى ملهي ليلي فى دبي اسمه”Stereo Arcade” و أغلب استثماراته هى فى قطاع الدعارة أعجب كيف يتم تقديمه رمز معارض للنظام”.

سلطان بن سحيم آل ثاني شريك فى ملهي ليلي فى دبي اسمه”Stereo Arcade”

و أغلب استثماراته هى فى قطاع الدعارة

أعجب كيف يتم تقديمه رمز معارض للنظام pic.twitter.com/JV9MT3HqSK — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 18, 2017

وأكد على أن “هذا الملهى مصنف من أشهر 10 ملاهي ليلية يرتادها السياح و الزوار فى دبي”.

هذا الملهى مصنف من أشهر 10 ملاهي ليلية يرتادها السياح و الزوار فى دبي — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 18, 2017

وأضاف “مجتهد الإمارات” بأن ” هذا الملهى بؤرة استخبارية يرتاد عليه ضباط كبار من المخابرات الأردنية و البحرينية”.

كما يعتبر هذا الملهى بؤرة استخبارية يرتاد عليه ضباط كبار من المخابرات الأردنية و البحرينية — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 18, 2017

وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد احتفت الاثنين ببيان مصور لـ”سلطان بن سحيم آل ثاني” يؤيد فيه دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها، على حد زعمه.

وقال “آل ثاني” في بيانه الذي تلقفته وسائل إعلام دول الحصار زاعما إن الحكومة القطرية “سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة”.

وأضاف: “يحزنني أن يكون الذكر في هذه الأزمة كلها للتنظيمات الإرهابية واحتضانها وانتشار الجماعات الإرهابية بيننا.. وكأن دوحتنا حاضنة لكل المخربين والمفسدين”.

وقال:” أدعم كل دعوة للاجتماع مع جميع أفراد الأسرة الحاكمة والوجهاء والأعيان للتفاعل معها حتى نكون عين واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين”.

وأثار ذلك البيان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي رافقه إعلان أفراد الاسرة الحاكمة وقطريون البيعة للأمير تميم بن حمد, مؤكدين انه رأس الهرم.

وجدد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر البيعة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بعد إعلانه تأييده دعوة الشيخ عبد الله علي آل ثاني لاجتماع لأفراد الأسرة لمناقشة الأزمة الخليجية ووضع حد لها, مؤكدين رفضهم تجاوز الأمير تميم في تلك الدعوات المشبوهة.