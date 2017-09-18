علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على تصريحات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي استنكر فيها المقاطعة العربية لإسرائيل داعيا مواطني بلاده لزيارتها.

وقال “بن قنة” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” معاريف: ملك البحرين يدين مقاطعة اسرائيل”.

معاريف: ملك البحرين يدين مقاطعة اسرائيل — خديجة بن قنة (@Benguennak) September 17, 2017

وأضافت في تدوينة أخرى مرفقة صورة للخبر واحتفاء صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بتصريحاته: ” لا إله الا الله.. عليه العوض و منه العوض.. #ملك_البحرين_يدين_مقاطعة_إسرائيل”.

لا إله الا الله..

عليه العوض و منه العوض..#ملك_البحرين_يدين_مقاطعة_إسرائيل pic.twitter.com/cRd9wEsvlz — خديجة بن قنة (@Benguennak) September 17, 2017

كما اعربت “بن قنة” عن اندهاشها لعزف فرقة بحرينية النشيد الوطني الإسرائيلي خلال حفل أقيم في نيويورك وحضره نجل ملك البحرين: ” و الفرقة البحرينية عزفت النشيد الوطني الإسرائيلي”.

و الفرقة البحرينية عزفت النشيد الوطني الإسرائيلي😱😱😱😱😱 — خديجة بن قنة (@Benguennak) September 17, 2017

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد أكدت على موقعها على الإنترنت، الأحد، إن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب عن معارضته المقاطعة العربية لإسرائيل، مضيفا أنه “يحق لمواطني بلاده زيارة إسرائيل”.

وقالت الصحيفة إن “ملك البحرين أدلى بهذه الأقول للحاخام اليهودي أبراهام كوبر، رئيس مركز إيلي فيزنطال في لوس أنجليس، خلال لقاء ديني، تم خلاله التوقيع على بيان يستنكر الكراهية والعنف الديني”.

وبحسب الصحيفة، قامت الفرقة الموسيقية البحرينية بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي “هتكفا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحاخام أبراهام كوبر، ورفيقه الحاخام مارفين هاير، سبق لهما أن زارا عاصمة البحرين المنامة هذا العام.

وأضاف الحاخام كوبر أنه ورفيقه التقيا ملك البحرين، وبحثا معه إمكانية إقامة متحف للتسامح الديني في العاصمة البحرينية.

وذكرت الصحيفة أن “أقوال ملك البحرين تأتي بعد أقل من أسبوع على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل”، مشيرا إلى أن “لإسرائيل علاقات سرية مع دول عربية كثيرة”.

وأضاف نتنياهو أن “ما يحدث مع المجموعة العربية غير مسبوق في تاريخنا، حتى عندما وقعنا اتفاقيات سلام. عمليا التعاون يتم بطرق مختلفة وعلى مستويات عديدة، ولم يصل بعد إلى مرحلة العلن، لكن ما هو قائم تحت غطاء السرية أكبر بكثير من أي فترة أخرى بتاريخ إسرائيل”.