كشف حساب “مجتهد الإمارات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن مخطط للقيادي الفلسطيني الهارب ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد دحلان لاغتيال الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني بالسعودية لاتهام قطر في مقتله لتبرير غزوها عسكريا.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الشيخ عبدالله آل ثاني يمتلك استثمارات فى المملكة ب أكثر من 40 مليون دولار لهذا يتم ابتزازه للظهور إعلاميا للضغط على قطر للرضوخ للمطالب “.

الشيخ عبدالله آل ثاني يمتلك استثمارات فى المملكة ب أكثر من 40 مليون دولار لهذا يتم ابتزازه للظهور إعلاميا للضغط على قطر للرضوخ للمطالب . pic.twitter.com/s1A7h6qShw — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 17, 2017

وأوضح في تغريدة أخرى: ” محمد بن زايد فى أكثر من لقاء جمعه بالشيخ على آل ثاني قام بتقديم وعود للشيخ على آل ثاني فى حال سقوط نظام الحكم سيتم تعينه حاكم لقطر !”.

محمد بن زايد فى أكثر من لقاء جمعه بالشيخ على آل ثاني قام بتقديم وعود للشيخ على آل ثاني فى حال سقوط نظام الحكم سيتم تعينه حاكم لقطر ! — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 17, 2017

وأكد “مجتهد الإمارات” على أن: ” هناك مخطط يقوم به دحلان يهدف لاغتيال الشيخ على آل ثاني فى المملكة العربية السعودية و اتهام قطر لتبرير التدخل العسكري فى قطر و شيطنة قطر”.

هناك مخطط يقوم به دحلان يهدف لاغتيال الشيخ على آل ثاني فى المملكة العربية السعودية و اتهام قطر لتبرير التدخل العسكري فى قطر و شيطنة قطر pic.twitter.com/1sQYECryCH — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) September 17, 2017

وكان حساب “العهد الجديد” قد كشف حقيقة قدوم الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني للسعودية وموقفه من الازمة الخليجية وكيف تم استغلاله.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قدوم عبدالله بن علي كان لأسباب شخصية تتعلق بحلاله واطمئنانه على أبله، حيث يملك من سابق أبل تقدر بملايين الدولارات، ولكنها كانت استدراجا له”.

قدوم عبدالله بن علي كان لأسباب شخصية تتعلق بحلاله واطمئنانه على أبله، حيث يملك من سابق أبل تقدر بملايين الدولارات، ولكنها كانت استدراجا له — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وأكد في تغريدة أخرى أن “استدراج عبدالله بن علي كان محكما في بادئ الأمر وشارك بالاستدراج وكيله فيالسعودية الذي كان ينقل له بحماس ما يُملى عليه من قبل رجال ابن سلمان”.

استدراج عبدالله بن علي كان محكما في بادئ الأمر وشارك بالاستدراج وكيله في السعودية الذي كان ينقل له بحماس ما يُملى عليه من قبل رجال ابن سلمان — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 17, 2017

وأضاف “العهد الجديد” أنه “بعد أن وصل عبدالله بن علي، تم أخذه بالقوة واجتمع معه محمد بن سلمان وقدم له الإغراءات والتهديدات بأن يشكل ضغطا على قطر وضمن له الحكم”.