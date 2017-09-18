كشف حساب “مجتهد الإمارات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن مخطط للقيادي الفلسطيني الهارب ومستشار ولي عهد أبو ظبي لاغتيال الشيخ القطري بالسعودية لاتهام قطر في مقتله لتبرير غزوها عسكريا.

 

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الشيخ عبدالله آل ثاني يمتلك استثمارات فى المملكة ب أكثر من 40 مليون دولار لهذا يتم ابتزازه للظهور إعلاميا للضغط على قطر للرضوخ للمطالب “.

 

وأوضح في تغريدة أخرى: ” محمد بن زايد فى أكثر من لقاء جمعه بالشيخ على آل ثاني قام بتقديم وعود للشيخ على آل ثاني فى حال سقوط سيتم تعينه حاكم لقطر !”.

 

وأكد “مجتهد الإمارات” على أن: ” هناك مخطط يقوم به دحلان يهدف لاغتيال الشيخ على آل ثاني فى المملكة العربية و اتهام قطر لتبرير التدخل العسكري فى قطر و شيطنة قطر”.

 

وكان حساب “العهد الجديد” قد كشف حقيقة قدوم الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني للسعودية وموقفه من الازمة الخليجية وكيف تم استغلاله.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قدوم عبدالله بن علي كان لأسباب شخصية تتعلق بحلاله واطمئنانه على أبله، حيث يملك من سابق أبل تقدر بملايين الدولارات، ولكنها كانت استدراجا له”.

 

وأكد في تغريدة أخرى أن “استدراج عبدالله بن علي كان محكما في بادئ الأمر وشارك بالاستدراج وكيله فيالسعودية الذي كان ينقل له بحماس ما يُملى عليه من قبل رجال ابن سلمان”.

 

وأضاف “العهد الجديد” أنه “بعد أن وصل عبدالله بن علي، تم أخذه بالقوة واجتمع معه وقدم له الإغراءات والتهديدات بأن يشكل ضغطا على قطر وضمن له الحكم”.