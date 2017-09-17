تمكنت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، من الاطاحة بوكر لإحياء السهرات الماجنة وممارسة الرذيلة، حيث أكدت المصادر الى أن الهيئة القت القبض على اربع طالبات جامعيات بالمكان يمارسن الفاحشة مقابل الحصول على المال.

وكانت معلومات قد وردت الى الهيئة تكشف عن وجود سهرات ماجنة وممارسات محرمة بمنزل يقع في شمال الرياض، حيث يتردد على المنزل في نهاية الاسبوع وأيام العطلات والمناسبات مجموعة شباب وفتيات وهم في غاية من الحذر وبعد خروجهم من المنزل يكونون في حالة غير طبيعية. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وبعد التدقيق في المعلومات ورصد المترددين على المنزل، لوحظت الأصوات الصاخبة وصرخات النساء تصدر من الداخل، حيث بدأ بعد فجر اليوم خروج النساء مع سائقين أجانب وهن في حالة سكر فتم القبض عليهن، وتم ضبط البقية وعددهم 10 أشخاص وهم 4 فتيات و 6 رجال وجميعهم في حالة سكر.

كما ضبط بحوزتهم زجاجات الخمور المستوردة، وتم القبض على المسؤول عن تلك السهرات والمستأجر، وبتفتيش المنزل اكتشف اعضاء الهيئة ان المكان معد للسهرات ووكر للأعمال المنافية وليس للسكن، حيث تم العثور على بار يتم اعداد المشروبات المسكرة به.

وكشفت بعض المصادر الخاصة أن الفتيات التي تم القبض عليهن طالبات جامعيات قمن بتشكيل مجموعات فيما بينهن، بالإضافة الى فتيات أخريات لإحياء السهرات الماجنة وممارسة الرذيلة مقابل الحصول على أموال، فتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.