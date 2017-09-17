“لا نعرف أهو خوفا من بطش آل سعود أو طمعا في رزهم”، نتحدث هنا عن السبب الذي دفع بالداعية السعودي الأشهر بالسعودية محمد العريفي لتجاهله التام لحادث اعتقال زملاءه العلماء وعلى رأسهم سلمان العودة وعوض القرني، الذين كان يمدحهم ويثني عليهم ليل نهار.

وعاد “العريفي” الذي وصفه النشطاء بأنه يعيش في كوكب آخر، اليوم للتغريد من جديد ناسيا أو متناسيا من كانوا رفقائه من قبل ويقبعون الآن بسجون آل سعود.

ودون عبر نافذته بـ”تويتر” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:” أيها الكرام .. ما أحسن معهد متميز لتدريس اللغة الانجليزية للفترة الصباحية يكون موقعه ليس بعيداً عن مخرج 15 حي الربوة بالرياض .”

أيها الكرام ..

ما أحسن معهد متميز لتدريس اللغة الانجليزية للفترة الصباحية

يكون موقعه ليس بعيداً عن مخرج 15 حي الربوة بالرياض .. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 16, 2017

لتنهال التغريدات الحارقة والردود اللاذعة من قبل النشطاء والمغردين السعوديين على تغريدة الداعية السعودي.

والله يا دكتور محمد كنا نجلك ونحترمك ولكن سكوتك عن الظلم الذي يتعرض له رفيقك العودة خيب ظننا فيك — Bakrei Humed (@BakreiH) September 16, 2017

الحين العرب ويالله نتستر من فضايحك ومحاضرات التحريض عليهم وخليتهم طحين المرة هذه بالإنجليزي عالمية الله يستر 🤐🏃🏻‍♀️ — مذهلة (@b_qlfq) September 17, 2017

ياشيخ سؤال الله يجزيك خير

مامدى صحة هاتان العبارتان وايهما اصح؟

الساكت عن الحق شيطان اخرس

او

الساكت عن الحق يسوي دعايات

افدنا جزاك الله خير — جازورا بن طحنون (@jazoraqtr) September 16, 2017

مفيش تويته تضامن مع الشيخ سلمان — Wael AbdelRhman (@WaelAbdelRhman4) September 16, 2017

شيخنا الفاضل ،، منهو الشخص الجبان ؟؟ — أسطنبولي (@Hpen100) September 16, 2017

أخبار الشيخ سلمان يا شيخ محمد!؟ — Bader Omar (@baderomar22) September 16, 2017

وليست هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها العريفي اعتقال زملاءه، حيث أنه استمر في حالة السقوط التي بدأها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وتجاهل نبأ اعتقال السلطات السعودية لعدد من الدعاة فور وقوعه، وهم الذين طالما امتدح علمهم وشاركهم الندوات، موجها شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على مزاعم إلقاء السعودية القبض على خلية لداعش كانت تعتزم مهاجمة وزارة الدفاع:” تظل السعودية بعون الله ثم توفيقه لخادم الحرمين وولي عهده بلدا آمنا وشكرا لرجال الأمن عموماً ولـ أمن الدولة خاصة #داعش_تستهدف_وزاره_الدفاع”.

وأيضا غرد “العريفي” بعدها مُستجيباً لأوامر الجهات الأمنية في السعودية، ودعا السعوديين إلى عدم المشاركة #حراك_١٥_سبتمبر.

وكتب “العريفي” تغريدةً جاء نصّها: “مهما تنوعت ثقافات مجتمعنا وتفاوتت مفاهيمنا إلا أننا يجب أن نتوحد على أهمية حفظ الأمن وتماسك الصف وأن لا نستجيب لدعوات كهذه #حراك_١٥_سبتمبر”.