الفياغرا هي عبارة عن أقراص تُستخدم في علاج عدم قدرة الرجل على الانتصاب خلال العلاقة الحميمة. وهي تعمل عن طريق ضغط كمية أكبر من الدم نحو جهازه التناسلي ومساعدته في الوصول إلى مرحلة الانتصاب وتدفق السائل المنوي.

العنصر النشط في الفياغرا هو الـ sildenafil وتتراوح الجرعات المتوفرة بين 25 إلى 100 ملغ لكل قرص.

كم من الوقت تستغرق حبة الفياغرا لتبدأ مفعولها؟

تختلف فعالية وسرعة عمل الفياغرا من شخص لآخر، ولكن إجمالاً يبدأ مفعول الفياغرا بعد 30 دقيقة على تناول قرص الدواء.

من المهم أن يعرف الرجل أن تناول أقراص الفياغرا وحدها لن توصله إلى النتيجة المرجوة، إذا ان عملها يرتكز على بعض الإثارات والمداعبات التي تسبق العلاقة الحميمة. فالفياغرا هي نوع من الأقراص المعالجة للعجز الجنسي خلال ممارسة العلاقة الحميمة ولن ينفع تناولها خارج هذا الإطار.

كم من الوقت يستمرّ مفعول الفياغرا؟

إن فترة استمرار مفعول الفياغرا أيضاً يختلف من شخص إلى آخر، ولكن إجمالاً يبقى تأثيرها حوالي الـ5 ساعات على أن يتخللها المداعبات التي تسبق العلاقة الحميمة. إلا أن عند بعض الرجال لا يطول مفعول الفياغرا أكثر من ساعتين أو ثلاث.

هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تؤثر طبعاً على وقت مفعول الفياغرا في جسم الرجل ولكن من الأفضل إستشارة الطبيب قبل تناول هذه الأقراص لأنها قد تؤثر سلباً على صحته.

ما هي العوامل التي تؤثر في إطالة مفعول الفياغرا؟

يعتمد مفعول أقراص الفياغرا وإطالة مدتها على العوامل التالية:

العمر

الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الـ 65 عاما سوف يجدون أن الفياغرا تبقى في جسمهم لفترة أطول بسبب بطء عمل نظام التمثيل الغذائي عندهم.

النظام الغذائي

إن تناول وجبة دسمة غنية بالدهون فبل تناول قرص الفياغرا لن يساعد في إطالة مفعوله أبداً لأن الجسم سيكون منهمكاً في العمل على هضم هذا الطعام. ولكن إذا تناول الشخص الفياغرا على معدة فارغة، سيستفيد من مفعولها الطويل والسريع.

الجرعة

الفياغرا تأتي في جرعة من 25 ملغ إلى 100 ملغ وكلما زادت، كانت تأثيراتها أكثر فعالية وطويلة الأمد. لكن من الأفضل أن يحدّد الطبيب الجرعات المناسبة لكل شخص.

الصحة

إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى، فإن آثار الفياغرا يمكن أن تستمر لفترة أطول. وذلك لأن القرص سوف يستغرق وقتا أطول لكي يعمل الجسم على تقسيمه، إلا أن استشارة الطبيب تبقى الأهم.