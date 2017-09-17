أدانت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي الأحد، أعمال العنف التي ترتكب بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وأكدت جولي – حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – على ضرورة أن تتوقف أعمال العنف التي يرتكبها الجيش بحق هذه الأقلية، كما شددت على أهمية السماح للاجئين منهم بالعودة إلى بلادهم ومنحهم كافة حقوقهم.

وطالبت الممثلة الأمريكية زعيمة الحكومة في ميانمار أونج سان سوتشي بمعالجة هذه الأزمة والخروج عن صمتها تجاه هذه الأحداث.

وكانت زعيمة ميانمار قد تعرضت إلى انتقادات واسعة بسبب عدم إدانتها لأعمال العنف التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في ولاية “راخين” والتي دفعت مئات الآلاف للفرار إلى بنجلاديش المجاورة.