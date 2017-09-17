شن النائب السابق بالبرلمان الكويتي ، هجوما عنيفا على  المغرد الإماراتي المدعو “”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي ، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر ، وذلك بسبب تطاول “المزروعي” المرتزق الإماراتي على مشايخ .

 

وقال “دشتي” في تغريدة دونها عبر نافذتها الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”مغرد أماراتي لا يملك أي حصانة يشتم الكويت ويتعرض لشيوخ دون أي مسائلة ، أي هوان وصلنا له في الكويت”

 

وتابع مشيرا  لـ ببغاء بن زايد “حمد المزروعي”:”حمد المزروعي تجاوز الحرام والأعراف والتقاليد،ليتعرض إليّ والدة أمير بأسلوب يدل على تربيته ويسئ إلي دولته وعليه ان يتذكر أنها ابنة الكويت”

 

واختتم “دشتي” تغريداته محذرا ومتحديا “المزروعي” بقوله:”لو انت رجل يا حمد المزروعي ما تتعرض للنساء لاننا ما تربينا نجيب النساء عند مخاصمة الرجال.. وين حكومة الأمارات عن هذا الجاهل!والامافيها رجال”