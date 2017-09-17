شن النائب السابق بالبرلمان الكويتي عبد الحميد دشتي، هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي المدعو “حمد المزروعي”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، وذلك بسبب تطاول “المزروعي” المرتزق الإماراتي على مشايخ الكويت.

وقال “دشتي” في تغريدة دونها عبر نافذتها الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”مغرد أماراتي لا يملك أي حصانة يشتم الكويت ويتعرض لشيوخ دون أي مسائلة ، أي هوان وصلنا له في الكويت”

مغرد أماراتي لا يملك أي حصانة يشتم الكويت ويتعرض لشيوخ دون أي مسائلة ، أي هوان وصلنا له في الكويت — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) September 16, 2017

وتابع مشيرا لـ ببغاء بن زايد “حمد المزروعي”:”حمد المزروعي تجاوز الحرام والأعراف والتقاليد،ليتعرض إليّ والدة أمير قطر بأسلوب يدل على تربيته ويسئ إلي دولته وعليه ان يتذكر أنها ابنة الكويت”

حمد المزروعي تجاوز الحرام والأعراف والتقاليد،ليتعرض إليّ والدة أمير قطر بأسلوب يدل على تربيته ويسئ إلي دولته

وعليه ان يتذكر أنها ابنة الكويت — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) September 16, 2017

واختتم “دشتي” تغريداته محذرا ومتحديا “المزروعي” بقوله:”لو انت رجل يا حمد المزروعي ما تتعرض للنساء لاننا ما تربينا نجيب النساء عند مخاصمة الرجال.. وين حكومة الأمارات عن هذا الجاهل!والامافيها رجال”