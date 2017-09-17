اعتذر النجم الأمريكيّ “كيفن هارت” لزوجته “إنيكو باريش”، بعد انتشار خبر خيانته لها وهي حامل منذ اشهر.

كانت عدسات المصورين وثّقت “هارت” وهو يخون زوجته “إنيكو” مع إحدى الفتيات في سيارة مغلقة بمدينة “ميامي” حيث كان يجلس في السيارة وأمامه فتاة مجهولة في وضع حميمي وجريء، وكانا يتبادلان الحديث مع فتاة أخرى بجانبهما، وبعد ذلك خرجت الفتاتان من السيارة وهما ترتديان ملابسهما وتركتا “كيفن” في السيارة وانطلق بها بعد ذلك.

ونشر “هارت” فيديو اعتذار على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعيّ، واعترف في إشارة إلى حادث وقع مؤخرا ولكنه امتنع عن توضيح ما قام به بشكل صريح كما يقول ان هناك شخص يحول ابتزازه للحصول على المال.