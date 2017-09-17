فاجأت الفنانة الإماراتيّة أحلام، مديرة منزلها، في عيد ميلادها، وأهدتها أقراط ماسية ثمينة.

واحتفلت “أحلام” بعيد ميلاد مديرة منزلها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث حملت كعكة عيد الميلاد لمديرة منزلها، مصحوبة بغناء هدية عيد الميلاد الشهيرة.

وطلبت “أحلام” من مديرة منزلها أن تتمنى أمنية قبل أن تطفىء الشموع، ثم قدمت لها هدية أقراط ماسية ثمينة، الأمر الذي تسبب في مفاجأة مديرة المنزل.

يا حليلهم خواتي وامي الله يطول بعمركم ويفرحكم في اغلا ما عندكم مثل ما فرحتوا ميري يا حليلها #ميلاد_ميري 🎂🤳🏻🎁🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎀 A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Sep 15, 2017 at 1:05pm PDT

جديرٌ بالذكر أنّ أحلام احتلفت قبل شهور، أبريل/ نيسان 2017، باعتناق مديرة منزل أخرى الإسلام، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالثبات.