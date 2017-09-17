فاجأت الفنانة الإماراتيّة أحلام، مديرة منزلها، في عيد ميلادها، وأهدتها أقراط ماسية ثمينة.
واحتفلت “أحلام” بعيد ميلاد مديرة منزلها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث حملت كعكة عيد الميلاد لمديرة منزلها، مصحوبة بغناء هدية عيد الميلاد الشهيرة.
وطلبت “أحلام” من مديرة منزلها أن تتمنى أمنية قبل أن تطفىء الشموع، ثم قدمت لها هدية أقراط ماسية ثمينة، الأمر الذي تسبب في مفاجأة مديرة المنزل.
جديرٌ بالذكر أنّ أحلام احتلفت قبل شهور، أبريل/ نيسان 2017، باعتناق مديرة منزل أخرى الإسلام، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالثبات.
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