تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر”، تقريرا مصورا بعنوان “إيرانيو الإمارات” فجر مفاجآت خطيرة ومعلومات هامة عن الجالية الإيرانية في الإمارات ومدى تغلغلها في كافة المؤسسات الإماراتية.

ويقول التقرير إنه وفقا للإحصائيات الرسمية الإيرانية فإن عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات يبلغ نحو 600 ألف نسمة، يضاف إليهم نحو 100 ألف مسافر يدخلون يوميا من إيران وهذا الرقم يعني أن الإيرانيين في الإمارات يشكلون ما يقارب إمارة كاملة.

ويضيف التقرير:” يمتلك إيرانيو الإمارات جميع مقومات الحياة القوية والاستيطان الكامل مع الحفاظ على هويتهم بما يمتلكون من مؤسسات اقتصادية وتعليمية واجتماعية ودينية خاصة بهم داخل الإمارات”.

شاهد التقرير كاملا..