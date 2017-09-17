نشر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سلسلة تغريدات لاذعة وساخرة، تستهدف خصوصا منافسته السابقة هيلاي كلينتون، التي سماها “هيلاري المعتوهة”، و”الرجل الصاروخ”، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أونغ.

وأعاد ترامب نشر تغريدات عدة، أرسلها إليه أنصاره، بينها صورة متحركة تظهر ترامب يلعب الجولف، تليها صور لكلينتون، وقد أصابتها كرة ترامب في صورة مركبة، وجعلتها تتعثر خلال صعودها إلى طائرة.

وكتب ترامب تعليقا على الصورة “تأرجح دونالد ترامب الرائع يصيب هيلاري المعتوهة”.

وقال في واحدة منهما “الفاسدة هيلاري كلينتون تلوم الجميع (وكل شيء) باستثناء نفسها لخسارتها في الانتخابات. خسرت هيلاري المناظرات وفقدت الاتجاه!”.

وقال في التغريدة الأخرى “عاد ‘البؤساء’ لمطاردة هيلاري. عبروا عن مشاعرهم بصخب ووضوح. أنفقت أموالا طائلة لكن في النهاية خسرت!”.

وردت كلينتون على انتقادات سابقة ووجهها ترامب لها على تويتر حيث اقترحت عليه أن يقرأ كتابها السابق “إت تيك إيه فيليدج” وهو كتاب مصور للأطفال.

وتجري كلينتون سلسلة مقابلات للترويج لكتابها الجديد.