أعلن الإعلامي المعروف والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، أنه الآن بصدد مقاضاة المغرد الإماراتي المدعو “حمد المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشخصيات إماراتية أخرى تعمدت الإساءة له عن طريق فبركة وتزييف صور جنسية لتشويه صورته.

وقال “ريان” في تغريدة نشرها على صفحته بـ”تويتر” ورصدتها (وطن): “توثيق أرقام هواتف اماراتيه، قريبا ملاحقة حمد المزروعي قانونيا بدولة ثالثة لمسؤوليته ومن معه عن إرسال صور جنسية مركبة لي على الفتوشوب #الامارات”

توثيق ارقام هواتف اماراتيه،قريبا ملاحقة حمد المزروعي قانونيا بدولة ثالثة لمسؤليته ومن معه عن إرسال صور جنسية مركبة لي على الفتوشوب #الامارات pic.twitter.com/xeo1d3TDAL — جمال ريان (@jamalrayyan) September 17, 2017

وأضاف مذيع الجزيرة في تغريدة أخرى، أنه باستخدام برنامج trucaller تأكد أن أرقام الهواتف التي أرسلت بواسطتها الصور الجنسية المفبركة تعود لشركة الإمارات للاتصالات وتضم أرقام هواتف مكاتب شيوخ في #الامارات

وفقtrucaller ارقام الهواتف التي أرسلت بواسطتها الصور الجنسية المفبركة تعود لشركة الامارات للاتصالات وتضم ارقام هواتف مكاتب شيوخ في #الامارات pic.twitter.com/Se6keg5nlr — جمال ريان (@jamalrayyan) September 17, 2017

ونشر “ريان” نسخة من الأسماء الإماراتية التي أرسلت له الصور، أظهرها برنامج trucaller

توثيق ارقام هواتف اماراتيه،قريبا ملاحقة حمد المزروعي قانونيا بدولة ثالثة لمسؤليته ومن معه عن إرسال صور جنسية مركبة لي على الفتوشوب #الامارات pic.twitter.com/lvYIHGkYYq — جمال ريان (@jamalrayyan) September 17, 2017

وكان الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، قد شن هجوما عنيفا على الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، مستنكرا في الوقت نفسه وجود بعض “الكائنات” التي بليت فيها السعودية والإمارات من أمثال المزروعي وضاحي خلفان وسعود القحطاني.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، ردا على تغريدة لـ”المزروعي” يدعو فيها بأن يرزق الله الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني البطانة الصالحة، باعتبار أنه سيكون حاكما لقطر وفقا لاهوائهم: ” ماذا لو جاء فلان وقال : سمو الشيخ فلان ابن فلان ولي عهد ابوظبي واللهم ارزقه البطانة الصالحة ؟وابعد عنه اولاد الحرام #الخليج #الامارات”.

وتساءل في تغريدة أخرى: ” ماذا سيكون مصير أمثالك اذا ما استجيب هذا الدعاء؟”

واختتم “ريان” تدويناته متسائلا بالقول: ” ما هذه الكائنات التي ألمت ب #الامارات و #السعودية أمثال ضاحي خلفان وحمد المزروعي وسعود القحطاني! البلدان فيهما الكثير من الكفاءات..أين هم؟”.