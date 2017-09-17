أثارت حادثة اعتداء مواطن بحريني على زوجته السورية بطريقة عنيفة، ردود أفعال غاضبة لدى البحرينيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبوا عبر هاشتاغ نشروه باسم #زهراء_صبحي بمحاسبة الرجل، وإنصاف السيدة السورية، وأشار بعضهم إلى أن مثل هذه الحوادث تأتي بسبب غياب ضمان حقوق المرأة في المجتمع.

وذكرت صحيفة “أخبار الخليج”، تفاصيل عن الاعتداء الدموي على السيدة السورية “زهراء صبحي”، ونقلت عن محاميها قوله إن الزوجة طُلقت من زوجها في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد 10 سنوات من الزواج، مشيراً أن لهما 5 أطفال. وأضاف أن موكلته تقيم في منزل طليقها بموجب حكم قضائي، باعتبارها حاضنة للأولاد.

وتحدثت السيدة السورية للصحيفة، وهي على سرير العلاج في مستشفى السليمانية، وقالت إن “وجودها في المنزل يضايقه، وهو يريد قتلها حتى يخلو له البيت، ويتزوج من فتاة، قال إنها موظفة، وسوف تُدرّ عليه دخلاً شهرياً”، وأكدت قائلة: “كان يريد قتلي”.

وأضافت أن “طليقها عرض عليها البقاء في منزله شرط الزواج منها متعة”، ولما رفضت بدأ في ضربها وألقاها على الأرض، وضرب وجهها بأرضية المنزل، فيما قال محامي الضحية، إن زوجها “لحق بها إلى الطابق السفلي من المنزل، ولَكَمها عدة مرات، وأمسك رأسها وضربه في الحائط بعنف، ثم أمسك قطعة من السيراميك فكسرها فوق رأسها، فسقطت غارقة في دمائها”.

لا حول ولا قوة الا بالله معنفة سورية من قبل زوجها البحريني حسبي الله عليه ضربه فضضييع 😭💔💔#بحريني_يعنف_زوجته #شاب_يدهس_والدته pic.twitter.com/1h67TG4UgO — Shouq (@Shouq14369374) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ونقلت صحيفة “الأيام” عن شقيقة زهراء قولها، إنه “أثناء وجود زهراء في المطبخ لإعداد الطعام، تفاجأت بدخول زوجها عليها، وهو في حالة هستيرية، وأمسكها من شعرها وأخذ يجرها على الأرض، ثم قام بضرب رأسها بالحائط عدة مرات، بعدها أخذ قطعة من (السيراميك) وضربها بها، إلى أن سقطت على الأرض مغشياً عليها”.

#زهراء_صبحي سورية متزوجة من بحريني ضحية #عنف_أسري ، المرأة العربية بشكل عام تحت كنف رجل اما يرعاها او يذلها !! pic.twitter.com/3ZKL96fMLF — . 🕊 (@Rada_183M) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

ولولا تحرك ابنتها الكبرى لكانت السيدة قد فارقت الحياة، حيث ذكر المحامي أن ابنتها “عندما رأت الاعتداء على أمها الغارقة في الدماء، سارعت لإنقاذها، فوجدت والدها يقول خلاص افتكينا منها، وهنا أصيبت الفتاة بالرعب، فهرولت نحو بيت الجيران لتخبرهم بما حدث، وقام الجيران بطلب الإسعاف، وساعدوا في نقلها إلى المستشفى”.

وأشار المحامي إلى إصابتها بارتجاج ونزيف في الدماغ، وتورم شديد للعينين، ونزيف مستمر، وكدمات (تورمات) في رأسها بالكامل، مع رضوض أخرى بالجسم.

ونشرت حسابات على موقع “تويتر” مقطع فيديو للسيدة السورية زهراء، وهي تتكلم بصعوبة ووجهها مليء بالكدمات، وطالبت السلطات البحرينية بحمايتها وحماية أولادها، كما ظهرت في فيديو آخر تتحدث عن اعتداء زوجها عليها.

وقالت صحيفة “أخبار الخليج”، إن النيابة العامة بدأت اليوم الأحد بالتحقيق مع البحريني البالغ من العمر 52 عاماً، مشيرةً إلى أنها أمرت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق في القضية، بعدما وجهت إليه تهمة الاعتداء على سلامة جسد الغير.