أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فيه “حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.

وأكدت في بيان اصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد في “الموافقة على إجراء الانتخابات العامة”.

وقالت إنها “على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.

بيان صحفي صادر عن حركة حماسhttps://t.co/JcngttTQ8o pic.twitter.com/axwmg4ZwoI — حركة حماس (@hamasinfo) September 17, 2017

​وقالت الحركة إن هذه الخطوة جاءت “استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية”.