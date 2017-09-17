بعد انتهاء #حراك_15سبتمبر، الجمعة، الماضية دون إحداث تغيير يذكر بالمملكة (اعتبره الناشطون مجرد البداية)، حدد القائمون على الحراك، موعدا آخر، وهو يوم 23 سبتمبر الجاري، للانتفاض في وجه آل سعود والذي يصادف “اليوم الوطني” في السعودية.

وعادة ما يشهد “اليوم الوطني” احتفالات وفعاليات في شتى مناطق المملكة، وهو ما يعول عليه دعاة الحراك، إذ إن التشديد الأمني من المفترض أن يقل عن “15 سبتمبر”.

وعن الاستنفار الأمني غير المسبوق الذي شهدته مناطق المملكة، قال البيان إن الداعين للحراك يأملون في إنهاك الأجهزة الأمنية، أو “انقلابها معهم”.

وبحسب البيان، فإن السلطات الرسمية قدمت خدمة للحراك، بإظهارها أنها محاربة للشعب، عبر بياناتها، ومشايخها، وغيرهم.

ودشن سعوديون بـ”تويتر” هاشتاجا حمل عنوان “#حراك_اليوم_الوطني”، وتم تداوله والترويج له على نطاق واسع، لحشد الشعب السعودي ضد النظام.

نرجو الالتزام بهاشتاق موحد للحراك القادم وهو: #حراك_اليوم_الوطني — حراك الحرمين (@7arakAlharamain) September 17, 2017

#حراك_اليوم_الوطني عيد المطالبات بجميع الحقوق المسلوبة

عيد كسر حاجز الخوف ورعب الظالم عيد لأسقاط النظام الفاسد بأذن الله — صعبة عليك (@hssg313h) September 16, 2017

وزاد الطين بله مستشاره الحمار #دليم_الفلس قام يدعو لحراك في قطر، جاك #حراك_اليوم_الوطني عساك الحكة اللي مايبردها عليك السكروب. — كشكول (@coluche_ar) September 16, 2017

عزيزي المواطن، مجرد ان يطلق عليك اسم ( سعودي ) فهذا ذل و عار و عبودية.

شارك في #حراك_اليوم_الوطني و تخلص من العبودية. — وائل الخلف (@arab_encyclo) September 16, 2017

رسالة من اهل الحجاز

مطالب اهل الحجاز في #حراك_اليوم_الوطني pic.twitter.com/F9jsNRPwBD — وائل الخلف (@arab_encyclo) September 16, 2017

#حراك_اليوم_الوطني

في اليوم الوطني سيغير الاحرار مفهوم الوطنية بقول

الحكومة لا تسوي الوطن

وسندافع عن وطننا بمحاربة الفسادوالمطالبة بالإصلاح — ⚖️سفينة الإصلاح🕋 (@ArabicActivist) September 16, 2017

عندما يحل الظلم مكان العدل و الغموض مكان الشفافية و يصبح النهب و السلب سياسة دولة، إعلم أن الثورة قادمة لا محالة.

#حراك_اليوم_الوطني — بدر بن طلال الرشيد (@bintalal82) September 16, 2017

#حراك_اليوم_الوطني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كيف تهنا بالنوم واخوك وابن بلدك مديون او مشرد او مهدد بالطرد أولا يجد طعام! — يَ من يَسَار🤐 (@sonsofliberty01) September 16, 2017

#حراك_اليوم_الوطني

وعي الشباب العربي في جزيرة العرب شيء مذهل ومتسارع وكله من بركات الأزمة القطرية وتصرفات المتهور محمد بن سلمان .. — بدون اسم (@ssluthgf) September 17, 2017

#حراك_اليوم_الوطني

سنستمر في التصعيد الى أن تتوقف مليشيات ال سعود عن تعقب الاحرار.!

ويعلن المستبد قبوله بتنفيذ مطالب الشعب المقهور..!

. pic.twitter.com/eC3q6it1EM — د.احمد الزهراني (@Dr_Zahrany) September 16, 2017

وصدقت تحليلات النشطاء والسياسيين التي نقلتها (وطن) حول #حراك_15سبتمبر، والذين أكدوا في الأيام الماضية أنه من الصعب التنبأ بحجم هذا الحراك على أرض الواقع رغم الدعوات الكبيرة له عبر مواقع التواصل، وهو ما ثبت بالفعل الجمعة الماضية حيث حول النظام السعودي مدن المملكة وعلى رأسها العاصمة الرياض إلى ما يشبه “الثكنة العسكرية” ولم يتمكن أحد من الخروج نهائيا خوفا من بطش السلطات التي اشتعل جنونها.

ودشن سعوديون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، هاشتاجا حمل عنوان “#نجاح_حراك_١٥_سبتمبر”، أكدوا فيه أنه رغم عدم حدوث شئ ملموس على أرض الواقع اليوم، إلا أنه كان رسالة قوية هزت آل سعود واستنفرت كل قوتهم، الأمر الذي يثبت نجاح الحراك وأن هذا بمثابة “إسفيناً قد دق في نعش الحكومة و هزعرشها، وأن اليوم مجرد بداية.. حسب وصفهم.

ويبدو من الظاهر على الساحة السعودية الآن، أن هذا الحراك مثل مصدر قلق كبير جدا وتخبط للنظام السعودي، لدرجة أن “ابن سلمان” أجبر على إلغاء سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات منظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ72 التي انطلقت أول أمس الأربعاء.

ويرى محللون أن مطالب الداعين والمشاركين في الحراك اليوم، لم تبدو موحدة ، فهي متفاوتة بين إنهاء حكم الأسرة السعودية للمملكة ، وبين مطالب معيشية تتعلق بالسكن والتوظيف ومستوى المعيشية.

هناك ما يصب في مصلحة الحراك ويجعله مفصلا في الحياة السياسية في السعودية وبداية حقيقية لصداع وازن للأسرة الحاكمة . أوله التغييرات التي تحصل داخل السعودية والتي أخذت شكل الصراع العلني داخل أسرة آل سعود وبين أمرائها.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

ونددت رابطة “علماء أهل السنة” باستهداف النظام السعودي للعلماء وما وصفته بـ”الأصوات المعتدلة في المملكة”، على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني.