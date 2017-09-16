وجه نائب رئيس المجلس البلدي في قطر، حمد لحدان المهندي، رسالة قوية لدول الحصار مشيرا أنهم هم المحاصرين الآن وأن سحرهم انقلب عليهم ويجب أن يغلبوا الحكمة الآن لمصلحة شعوبهم.

وقال “المهندي” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”دول الحصار ، أنتم حاصرتم أنفسكم ، هل ستقاطعون تركيا والمانيا وفرنسا وامريكا لانها وقفت مع قطر ، يجب تغليب الحكمة لمصلحة دولكم وشعوبكم . مشكلة من يخطط لشق الصف القطري باثارة النعرات القبلية انه يغفل اننا في قطر تخطينا مرحلة القبيلة الى مرحلة الدولة وبنائها ، أي رجعية تعيشونها.”

دول الحصار ، أنتم حاصرتم أنفسكم ، هل ستقاطعون تركيا والمانيا وفرنسا وامريكا لانها وقفت مع قطر ، يجب تغليب الحكمة لمصلحة دولكم وشعوبكم . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) September 15, 2017

مشكلة من يخطط لشق الصف القطري باثارة النعرات القبلية انه يغفل اننا في قطر تخطينا مرحلة القبيلة الى مرحلة الدولة وبنائها ، أي رجعية تعيشونها. — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) September 16, 2017

وأضاف:”مشكلة دول الحصار انهم يعيشون في العالم الافتراضي وقطر تعيش الواقع ، لذلك نرى اميرنا في باريس وبرلين ،وهم نراهم متجمعين في هاشتاقاتهم الخبيثة”

مشكلة دول الحصار انهم يعيشون في العالم الافتراضي وقطر تعيش الواقع ، لذلك نرى اميرنا في باريس وبرلين ،وهم نراهم متجمعين في هاشتاقاتهم الخبيثة — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) September 16, 2017

واختتم تغريداته بالقول:”هناك فرق بين دولة تذيب الفروقات الاجتماعية لتعزيز الانتماء للدولة و دولة تكرس القبلية و الطبقية الاجتماعية لبث الفرقة و الاقصاء الاجتماعي”