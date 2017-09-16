كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تفاصيل الخطة “المصرية السعودية الإماراتية الإسرائيلية” لتغيير سياسي ثقافي ديني إعلامي في المملكة وكافة الخليج.

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إنه مصادره كشفت أن الترتيب بين الإمارات ومصر والسعودية والبحرين أوسع مما نظن وأن القضية دخلت فيها إسرائيل وأجهزة أمريكية مرتبطة بالرئيس الأمريكي-حسب قوله- دونالد ترامب.

الخطة متكاملة وهي مبنية على توحيد السياسة الأمنية والإعلامية والثقافية والتربوية (والتعامل مع الدين) في مصر وكل دول الخليج باستثناء عمان — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وأضاف “الخطة متكاملة وهي مبنية على توحيد السياسة الأمنية والإعلامية والثقافية والتربوية (والتعامل مع الدين) في مصر وكل دول الخليج باستثناء سلطنة عمان “.

الخطة متكاملة وهي مبنية على توحيد السياسة الأمنية والإعلامية والثقافية والتربوية (والتعامل مع الدين) في مصر وكل دول الخليج باستثناء عمان — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

والخطة وفق كلام المغرد مجتهد تقوم على أن تكون مصر هي المرجع ومزود الكوادر في التعامل مع الإعلام والأمن والتيارات الإسلامية ومناهج التعليم والمؤسسات الدينية.

وتشتمل الخطة على أن تكون مصر هي المرجع ومزود الكوادر في التعامل مع الإعلام والأمن والتيارات الإسلامية ومناهج التعليم والمؤسسات الدينية — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

ولفت إلى أن الخطة تهدف إلى إبعاد أي تأثير سياسي أو ثقافي أو تربوي أو مالي للدين في شعوب المملكة والخليج ومصر كتهيئة لتطبيع أبدي وكامل مع إسرائيل.

وتهدف الخطة إلى إبعاد أي تأثير سياسي أو ثقافي أو تربوي أو مالي للدين في شعوب المملكة والخليج ومصر كتهيئة لتطبيع أبدي وكامل مع إسرائيل — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وقال مجتهد إن الترتيب قد بدأ قبل استلام ترامب بين السعودية مصر والإمارات وإسرائيل ولم يدخل أوباما بسبب توجسه من هذا الفريق وقلقه من تهور ابن سلمان.

وكان الترتيب قد بدأ قبل استلام ترمب بين السعودية مصر والإمارات وإسرائيل ولم يدخل أوباما بسبب توجسه من هذا الفريق وقلقه من تهور ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وأضاف على ما سبق “وبعد استلام ترامب دعمها بكل قوته شخصيا، وتحمس ابن سلمان وابن زايد في استثمار وجوده وهذا ما جعل الأجزاء الهامة في الخطة نفذت بعد استلامه”.

وبعد استلام ترمب دعمها بكل قوته شخصيا، وتحمس ابن سلمان وابن زايد في استثمار وجوده وهذا ما جعل الأجزاء الهامة في الخطة نفذت بعد استلامه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وفي تفاصيل أكثر عن الخطة قال مجتهد انه سيجري توظيف مئات الضباط والمسؤولين المصريين (المتصهينين) في الدول الخليجية وبهم يتم توجيه الأمن والجيش والإعلام ومؤسسات الدين والتعليم.

الخطة: توظيف مئات الضباط والمسؤولين المصريين (المتصهينين) في الدول الخليجية وبهم يتم توجيه الأمن والجيش والإعلام ومؤسسات الدين والتعليم — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

“وكان نصيب السعودية 600 ضابط مصري من أمن الدولة إضافة لضباط في الجيش وطيارين ودبلوماسيين يبدأون الآن مرادفين مقدمة لاستلام المسؤولية “.

وكان نصيب السعودية 600 ضابط مصري من أمن الدولة إضافة لضباط في الجيش وطيارين ودبلوماسيين يبدأون الآن مرادفين مقدمة لاستلام المسؤولية — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وأشار إلى أن الإمارات كانت قد أخذت نصيبها مع أنها متصهينة أكثر من السيسي، أما البحرين فرغم حماس النظام البحريني للتصهين لم تنفذ الخطة خوفا من إيران.

وكانت الإمارات قد أخذت نصيبها مع أنها متصهينة أكثر من السيسي، أما البحرين فرغم حماس النظام البحريني للتصهين لم تنفذ الخطة خوفا من إيران — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وزاد قائلاً ” كانت الخطة أن ينفذ نفس المشروع في قطر بعد تغيير النظام، ثم الكويت، ولعل هذا ما يفسر حماس إسرائيل وترامب في وقوفهم مع دول الحصار ضد قطر “.!

وكانت الخطة أن ينفذ نفس المشروع في قطر بعد تغيير النظام، ثم الكويت، ولعل هذا ما يفسر حماس إسرائيل وترمب في وقوفهم مع دول الحصار ضد قطر — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

ويأتي في سياق هذه الخطة ( في السعودية) مشروع التغريب وتحجيم الهيئات وتغيير المناهج وتجميد النشاطات الدينية واعتقال المشايخ الذي سيشمل المئات. حسب قوله مجتهد.

ويأتي في سياق هذه الخطة ( في السعودية) مشروع التغريب وتحجيم الهيئات وتغيير المناهج وتجميد النشاطات الدينية واعتقال المشايخ الذي سيشمل المئات — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وقال إن حماس ابن سلمان يأتي للدخول في هذا المشروع بسبب تعهد إسرائيل له بضمان تطويع ترامب له وإيصاله للعرش ومن ثم ضمان نجاحه في تحييد بقية الأسرة.

ويأتي حماس ابن سلمان للدخول في هذا المشروع بسبب تعهد إسرائيل له بضمان تطويع ترمب له وإيصاله للعرش ومن ثم ضمان نجاحه في تحييد بقية الأسرة — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

ولفت كذلك إلى أنه من ضمن ما نفذ من الخطة استخدام الإعلام ووسائل التواصل لتغيير الذوق الشعبي ضد الإسلام عموما والإسلام السياسي خصوصا وتقبل إسرائيل كدولة شقيقة.

ومن ضمن ما نفذ من الخطة استخدام الإعلام ووسائل التواصل لتغيير الذوق الشعبي ضد الإسلام عموما والإسلام السياسي خصوصا وتقبل إسرائيل كدولة شقيقة — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وخلص إلى أنه بهذا العرض يتضح تفسير: حملة التغريب, تحجيم الهيئات, حصار قطر, قلق الكويت, الاعتقالات الأخيرة, إقالة ابن نايف, صعود بن سلمان, الإعلام ضد الإسلام “.

بهذا العرض يتضح تفسير:

حملة التغريب

تحجيم الهيئات

حصار قطر

قلق الكويت

الاعتقالات الأخيرة

إقالة ابن نايف

صعود بن سلمان

الإعلام ضد الإسلام — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

وختم بسؤال محير لماذا استثنيت عمان؟ جواب: لا أدري.