اختصر الاعلامي السوري الشهير فيصل القاسم المذيع في قناة الجزيرة القطرية, الحديث عما دور من حديث عن قرب انتهاء الحرب السورية الدائرة منذ سنوات باتفاق سوري, مشيراً إلى أن الثورة السورية تحولت بعد اندلاعها بقليل إلى “بزنس عربي وإقليمي ودولي”.

وأضاف القاسم في تدوينة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “الثورة السورية تحولت بعد اندلاعها بقليل إلى بزنس عربي وإقليمي ودولي، وبالتالي ستكون نهايتها أيضاً بزنس عربياً وإقليمياً ودولياً وليس سورياً “.

الثورة السورية تحولت بعد اندلاعها بقليل إلى بزنس عربي وإقليمي ودولي، وبالتالي ستكون نهايتها أيضاً بزنس عربياً وإقليمياً ودولياً وليس سورياً. — فيصل القاسم (@kasimf) September 16, 2017

وتشهد سوريا منذ سنوات طويلة حرب ضروس استخدم النظام فيها شتى انواع الاسلحة والقنابل ضد ابناء شعبه, بهدف كبح جماح الثورة الشعبية التي انطلقت لتغيير النظام ولكن قوى دولية واقليمها ساندت النظام الاسد ومنعت انهيار نظامه امام حراك الشعب المسالم.

وما لبثت ان تحولت الثورة السورية التي انطلقت سلمية إلى مسلحة بفعل تدخلات بعض القوى الدولية لتأجيج الصراع في سوريا وحرف بوصلة الثورة السلمية التي اطلقها المواطن السوري.