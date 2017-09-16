في فضيحة جديدة للقناة التي أصبح الكثير يصنفها ضمن الإعلام الداعم لإسرائيل، لم تجد قناة “العربية” إلا صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنشرها مع خبر ضمن تبويب “الصحة” لحث الأفراد على ضرورة المشي داخل الطائرة أثناء السفر لتجنب الجلطات المفاجئة.

وتظهر صورة الخبر الذي بثته “العربية” وتداوله النشطاء على نطاق واسع منددين بصنيع القناة المخذي، نتنياهو وهو يتجول بمقصورة الطائرة أثناء إحدى رحلاته.

الصورة نشرتها “العربية” كصورة تعبيرية عن الخبر الذي جاء بعنوان “نصائح للوقاية من جلطات المسافرين”، الأمر الذي استنكره النشطاء متسائلين:”ألم تجد العربية سوى صورة هذا المجرم لتصدره عبر موقعها”

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