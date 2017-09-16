اعتذرت المطربة الإماراتية أحلام لفتاة مصرية تدعى ياسمين محفوظ بعد الإساءة لها، ونشرت أحلام تعليقًا عبر حسابها على “تويتر” قالت فيه “تجاوزتي فتجاوزت معك أعتذر منك بالرغم من إنك البادية أعتذر منك عن إساءتي لك وأتمنى أن تسامحني”.

تجاوزتي فتجاوزت معك اعتذر منك بالرغم من انك الباديه اعتذر منك على اسائتي لك وأتمنى ان تسامحيني 🙏🏻🌹@YasminMahfouz — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) September 16, 2017

من جانبها اعتذرت الفتاة لأحلام أيضًا عبر تويتر قائلة “وأنا كمان بعتذر لك عن تجاوزي في حقك وعفا الله عما سلف والمسامح كريم”.

وانا كمان اسفة ليكي جدا.. حصل خير.. وعفا الله عما سلف.. شكرا ليكي ولذوقك — Yasmin Mahfouz (@YasminMahfouz) September 16, 2017

وكانت مشادة كلامية نشبت بين أحلام والفتاة المتابعة لها عبر تويتر، بعدما هاجمت “التويتة” المتعلقة برفض أحلام شراء الأيفون الجديد بسبب بصمة الوجه.

وبدأت المشادة بانتقاد هذه الفتاة لملامح وجه “أحلام”، مؤكدة أنها تجري عمليات تجميل بشكل دوري حتى تظهر بهذه الهيئة واستمرت المناقشة الساخنة بينهما لمدة تزيد على ساعة انتهت بانسحاب الفتاة، قائلة “دمك يلطش وبطلي بقى تقلبي في صوري.. انتي بس عشان من سن أمي مش هرد عليكي”.

وعلّقت المتابعة: “آمال كاثرين زيتا جونز تقول ايه؟! طيب مونيكا بيلوتشي؟! ياسمين صبري تروح تولع في نفسها؟!…”.

وردت أحلام: “الله لا اعتراض بتقولي كاثرينا جونز يااا عمري الله يكون في عونك روح ربي يفرجها عليكي”.

ونشرت أحلام صورة الفتاة مستهزئة بشكل أنفها مع استمرار الأخذ والرد معها.

وختمت أحلام بقولها: “البادي اظلم هذا درسته في الشريعه”.