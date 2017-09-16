تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مصورا للمعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي، الذي حول مباراة كان يعلق عليها إلى ساحة تحليل سياسي و”تطبيل للسعودية والإمارات” يشأن ما يدور في اليمن.

واستنكر النشطاء الذين تداولوا “الفيديو” على نطاق واسع، إقحام المعلق الإماراتي السياسة في الشأن الرياضي من أجل نفاق أسياده بأبو ظبي.

وكان المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، قد أعلن في يونيو الماضي، إنهاء تعاونه مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، وذلك في أعقاب إعلان بلاده والسعودية ومصر ودول خليجية أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وكتب “الكعبي” حينها في حسابه على موقع تويتر “تنفيذا لتعليمات الوطن وقيادته أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي إن سبورتس، داعيا المولى عز وجل أن تكون أزمة الاشقاء سحابة صيف عابرة وتنقشع”.

وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها “الكعبي” استقالته من الشبكة بعد مارس 2014 بعد قرار بعض دول الخليج سحب سفرائها من الدوحة.

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