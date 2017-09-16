أضرم رب أسرة في الخمسينيات من العمر النار داخل شقة يقيم فيها مع عائلته وشقيقاته في منطقة باب الواد في الجزائر العاصمة.ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تلتهم داخل الشقة، وتمتد إلى الشقق المجاورة، ما تسبب في هلع كبير وسط العائلات الساكنة بنفس المبنى.

وتنقل أفراد “الحماية المدني”ة للحي المذكور رفقة عناصر الأمن و”الشرطة العلمية”، وباشروا تحقيقاتهم في الحريق، الذي كشف عن أن رب المنزل هو المتسبب بالحريق.

وأكدت مصادر محلية، أن الجاني تم إلقاء القبض عليه، وهو الآن يخضع للاستجواب للكشف عن الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار.