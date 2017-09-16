بعد مشاورات استمرّت أكثر من 50 ساعة، لم تستطع هيئة المحلفين التوصل الى قرار بالإجماع، حول قضية الممثل الشهير بيل كوسبي (80 عاماً)، المتّهم بالتحرش الجنسي.

وحدّد قاضٍ ثان موعداً لإعادة محاكمة بيل في أبريل (نيسان) 2018 في مدينة نوريس تاون في بنسلفانيا، بعد انتهاء المحاكمة الأولى في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان الممثل الكوميدي الشهير اتُّهم بتخدير الإدارية السابقة في فريق كرة السلة النسائي في جامعة تمبل، أندريا كونستاند، والاعتداء عليها عام 2004، لتنهال عليه التهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على مدى سنوات طويلة ماضية.

وكانت أندريا، وهي الوحيدة الذي أُخذ اتّهامها بعين الإعتبار (بعد سقوط باقي التهم زمنياً) روت أمام القاضي، تفاصيل الإعتداء، وكيف خدّرها بيل، ثم اعتدى عليها جنسياً، وبأبشع الطرق.

من جهته، كان كوسبي قد نفى كلّ هذه الإتهامات، مؤكداً أنّ كلّ اللقاءات بينه وبين السيدات اللواتي يتّهمنه بالإعتداء كانت بموافقتهن.