انعكس الفشل الذريع الذي حظي به مؤتمر ما يسمى بالمعارضة القطرية الذي لم يحضره غير قطريين اثنين، على الاذرعة الاعلامية للإمارات ولمحمد بن زايد في لندن.

وكانت جريدة العرب اللندنية الممولة من الامارات وتعد الذراع الاعلامي لبن زايد في لندن اول ضحايا هذا الفشل، عندما تم توبيخ رئيس التحرير هيثم الزبيدي ومدير التحرير كرم نعمة باشد عبارات التوبيخ من قبل مسؤول كبير اوفده بن زايد الى لندن لمراقبة نتائج المؤتمر بعد ان انفقت الامارات الملايين على عقده ولم يحظ باي نجاح يذكر.

وكشف مصدر مقرب بان المسؤول الاماراتي زار مبنى جريدة العرب في لندن واجتمع تحديدا برئيس التحرير هيثم الزبيدي (عراقي بعثي وابن وزير في زمن صدام حسين) وكرم نعمة مدير التحرير والذي كان مكلفا بالترويج اعلاميا للمؤتمر، وسمع الموظفون صياح المسؤول الاماراتي وغضبه من التغطية الهزيلة، وعدم قيام جريدة العرب الذراع الاعلامية للامارات بالقيام بدورها المطلوب.

يذكر ان ما يسمى بمؤتمر المعارضة القطرية عقد في لندن باموال اماراتية جمعت له مسؤولين سابقين من امريكا وبريطانيا واسرائيل ومن دون ان تقدر جلب غير شخصين قطريين هامشيين.

وكانت جريدة العرب التي تصدر في لندن بتمويل اماراتي المسؤول عن التغطية الاعلامية للمؤتمر، حيث كلف مدير تحريرها كرم نعمة بالتنسيق مع وسائل الاعلام ووكالات الانباء وفشل فشلا ذريعا في استحصال موافقة اي وكالة انباء في تغطية المؤتمر، بالرغم من الاموال الكبيرة التي خصصت له.

وقال مصدر من داخل جريدة العرب، ان المسؤول الاماراتي عبر عن امتعاضه خلال زيارته الى جريدة العرب في لندن من تخاذل هيثم الزبيدي وكرم نعمة في عملهما بالرغم من كل الاموال التي خصصت لهما، فضلا عن حضور رمزي لهيثم الزبيدي للنصف ساعة الاولى من جلسات المؤتمر ومغادرته مباشرة بعد شعوره بان الفشل يرافق عقد هذا المؤتمر، وتخلف كرم نعمة عن حضور جلسات المؤتمر من اصله.

ولم يعرف بعد الاجراءات التي سيتخذها ابن زايد بحق جريدة العرب التي ترتبط ارتباط مباشر به، وتعد ذراعه الاعلامية في تشويه سمعة قطر ومحاربة الاخوان المسلمين.

يذكر ان جريدة العرب خصصت حوارا مع ما يسمى بالمعارض القطري خالد الهيل في محاولة يائسة للنفخ في صورته لم تحظ باي اهتمام اعلامي يذكر بعد ان كرر كلام لامعنى له عن قطر، فضلا عن اكاذيب مكشوفة.

وقامت جريدة العرب بتغطية المؤتمر من دون ان تقول شيئا، في وقت يعبر القطريون عن استغرابهم من وجود معارضة قطرية اصلا في بلد يعد الاغنى في العالم ودخل سكانه بين اعلى دول العالم المتقدمة.

شاهد: معارضون قطريون في مؤتمر لندن: تغيير النظام هو الحل