كشف موقع سوري معارض أن شركة أمريكية تساهم بتصنيع صواريخ إيرانية في سوريا من خلال بيع أجهزة ووحدات الكترونية خاصة تستعمل كأدوات لصناعة الصواريخ

وبحسب المصدر، عثر على علب كرتونية تابعة للأجهزة الألكترونية في منطقة قريبة من مكان لتصنيع الصواريخ في سوريا بحسب المصدر و مدون عليها اسم شركة أمريكية مختصة بصناعة الألكترونيات وهي صنعت في الولايات المتحدة.”Vishay”

وتحوي العلب على أدوات الكترونية تستعمل خلال جمع اللوحات الالكترونية المخصصة للصواريخ التي تساهم في جعل الصواريخ أكثر تطورا من خلال ميزة التوجيه ودقة الهدف.

وتعتبر شركة “Vishay Intertechnology” مصدر التجهيزات الإلكترونية، واحدة من أكبر الشركات الأمريكية المصنعة في العالم لأشباه الموصلات منفصلة والمكونات الإلكترونية السلبية (المقاومات، والمكثفات)

وتستخدم هذه المكونات في جميع أنواع الأجهزة والمعدات الإلكترونية ،منها في الصناعة، والحوسبة، والسيارات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والعسكرية، والفضاء، وإمدادات الطاقة، والأسواق الطبية.