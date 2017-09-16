كشف المغرّد الشهير على موقع تويتر “مجتهد”، عن أنّ الدّاعية سلمان العودة، يمنع عنه الاتصال تماماً في محبسه، وأنّه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

الشيخ سلمان يـُـمنع عنه الاتصال تماما ويبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقله حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، السبت الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

ونددت رابطة “علماء أهل السنة” باستهداف النظام السعودي للعلماء وما وصفته بـ”الأصوات المعتدلة في المملكة”، على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني.