كشف المغرّد الشهير على موقع تويتر “”، عن أنّ الدّاعية ، يمنع عنه الاتصال تماماً في محبسه، وأنّه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

 

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية ، السبت الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي ، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية.

 

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.

 

ونددت رابطة “ أهل السنة” باستهداف للعلماء وما وصفته بـ”الأصوات المعتدلة في المملكة”، على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني.

 