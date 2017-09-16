انتقد الاعلامي السعودي المعروف الدكتور جمال خاشقجي, سير المعارك في اليمن والعمليات التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية ومن خلفه الامارات.

وقال خاشقجي بأسلوب ساخر في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “لكم سنة في مأرب دون تقدم”, مشيراً إلى أن “الحديدة” لا يمكن تحريرها بدون موافقة أممية.

سنة في مأرب دون تقدم، الحديدة لايمكن تحريرها بدون موافقة أممية ، هاكم #تعز بها مقاومة ورجال وإمدادها ميسر فلم تركها تعاني وهي مفتاح صنعاء . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 15, 2017

وأضاف خاشقجي الذي غادر المملكة مؤخراً ومنع من الكتابة او الظهور على شاشات الفضائيات باوامر الديوان الملكي..” هاكم #تعز بها مقاومة ورجال وإمدادها ميسر فلم تركها تعاني وهي مفتاح صنعاء “.

وتأتي دعوة خاشقجي بعد تكرر استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في تعز، والتي كان آخرها الجمعة وراح ضحيتها ثلاثة أطفال و11آخرين بينهم ثمانية أطفال.