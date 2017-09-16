انتقد الاعلامي السعودي المعروف الدكتور , سير المعارك في والعمليات التي يقودها بقيادة ومن خلفه .

 

وقال خاشقجي بأسلوب ساخر في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “لكم سنة في دون تقدم”, مشيراً إلى أن “الحديدة” لا يمكن تحريرها بدون موافقة أممية.

وأضاف خاشقجي الذي غادر المملكة مؤخراً ومنع من الكتابة او الظهور على شاشات الفضائيات باوامر الديوان الملكي..” هاكم # بها مقاومة ورجال وإمدادها ميسر فلم تركها تعاني وهي مفتاح صنعاء “.

 

وتأتي دعوة خاشقجي بعد تكرر استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في تعز، والتي كان آخرها الجمعة وراح ضحيتها ثلاثة أطفال و11آخرين بينهم ثمانية أطفال.