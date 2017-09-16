اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوتين عسكريتين في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن جنوب اليمن، بين مجموعة من جنود قوات الحماية الرئاسية المدعومة من السعودية، وآخرين من قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.

وقال مصدر محلي في محافظة عدن في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن اشتباكات اندلعت، اليوم السبت، جوار ملعب 22 مايو في مديرية الشيخ عثمان بين جنود من القطاع الشرقي لقوات الحماية الرئاسية وآخرين من قوات الحزام الأمني، على خلفية رفض الحماية الرئاسية إعادة القطاع لسيطرة الحزام.

وحسب المصدر، فقد امتدت الاشتباكات إلى طول خط المجاري وصولا الى حي غازي علوان، ثم الى حي العريش بمديرية خور مكسر، مشيراً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وتم إغلاق طرق رئيسية مؤدية إلى الشيخ عثمان، مرجحا سقوط ضحايا جراءها.