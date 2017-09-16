قالت د.سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الفتاوى التي أصدرها بعض الفقهاء يجب عدم الالتفات لها ومنها جواز معاشرة الرجل للبهائم.

وأوضحت “صالح” خلال لقائها ببرنامج متلفز أن بعض الفقهاء لديهم فتاوى يجب علينا تجنبها، ومنها جواز معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، مشددة على ضرورة تنقية التراث من تلك الفتاوى الشاذة.

من جانبها، قالت الدكتورة عزيزة الصيفي، رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، إن إجازة بعض الفقهاء لمعاشرة البهائم يندرج تحت الفتاوى الشاذة وهي كثيرة في كتب الفقه.

وأضافت أن “هناك فتاوى شاذة كثيرة خاصة تلك التي توجد في كتب الشيعة ومن تلك الفتاوى إرضاع الكبير وتسليف الزوج لزوجته لرجل أثناء السفر كي لا تشعر بالوحدة مؤكدة أن كل ذلك يندرج تحت الفتاوى الشاذة في كتب الفقه”.

وأوضحت الصيفي في تصريحٍ لها نقلته مواقع مصريّة: “أننا لا نأخذ بتلك الفتاوى، وما زلنا نطالب بتجديد الخطاب الديني من تلك التصريحات ولا يتحدث فيها ولا يطلع عليها إلا المتخصص والدارس ومن يحضر الماجستير والدكتوراة أو من يقوم بعمل دراسات حول الفتاوى الشاذة أو تلك التي تتناقض أو تتفق مع القرآن الكريم”.