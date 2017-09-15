تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يثبت بالدليل القاطع فشل مؤتمر المعارضة القطرية المزعومة والذي عقد في العاصمة البريطانية “لندن” بتمويل من الإمارات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أن أكثر من 80% من المقاعد خالية ومن الحضور، مما يثبت فشل المعارضة المزعومة في جذب من يساندها على الرغم من تكفل جمعية الصحفيين الإماراتيين بجميع تكاليف الحضور من تذاكر طيران وإقامة ومصروفات، بحسب ما كشفته إحدى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة للصحفيين المدعوين.

ومما يعكس فشل هذا المؤتمر، فإن التحدث كان مقتصرا فقط باللغة الانجليزية حيث تأكد عدم وجود أي عرب بين الحضور باستثناء رجل قطري يُدعى خالد الهيل المدعوم من الإمارات والهارب من قضايا نصب واحتيال، ومعه شخص آخر مجهول يقول إنه قطري هو الآخر.

كما شهد المؤتمر فضيحة كبرى حيث كان من بين المشاركين فيه جنرال إسرائيلي رفيع المستوى ألقى كلمة في الحضور.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الجنرال الإسرائيلي الذي شارك في المؤتمر هو شلومو بروم، وهو جنرال كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي وله مسيرة طويلة في العمل العسكري الإسرائيلي.

وشغل بروم منصب مدير شعبة التخطيط الاستراتيجي في فرع التخطيط للأركان العامة الإسرائيلية، وفي عام 2000 تم تعيينه نائبا لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

كما كان بروم أيضا عضوا في إحدى اللجان التي أنشأها وزير الحرب الإسرائيلي لإعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية ورؤية دولة إسرائيل.