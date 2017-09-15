أشاد الجيش الأمريكي بالمهندسة السعودية، مشاعل الشميمري، واصفا إياها بـ”النموذج الملهم للنساء،” وذلك باعتبارها أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية أو ما يُعرف بـ”ناسا.”

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية بالجيش الأمريكية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: “طموحات المهندسة السعودية مشاعل الشميمري.. كأول سعودية تلتحق بالعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ’ناسا‘.. نموذج ملهم للنساء.”

يشار الى أن “الشميمري” أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية لدراسات الفضاء، وتعمل على تطوير أبحاث خاصة في هذا المجال.وفق CNN

وحصلت “الشميمري” على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من معهد فلوريدا التقني في ملبورن.

كما حصلت أيضا على شهادة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من ذات المعهد. ثم قدمت وكالة ناسا لها منحة لتحصل على درجة الماجستير في هندسة الطيران نظيرا لتميزها.