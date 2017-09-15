أكد المعارض السعودي والإعلامي الساخر غانم الدوسري، أن الرياض تحولت إلى ما يشبه “الثكنة العسكرية”، حتى أن المساجد محاصرة بقوات الأمن، وسماء الرياض تعج بالطائرات خوفا من خروج أي مظاهرة بشكل مفاجئ. حسب قوله

وقال “الدوسري” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”سماء الرياض تعج بالطائرات! يدعي ابن سعود انه اشترى الاسلحه ليحمي بها الشعب واذا به يهدد بها الشعب! لعنة الله على ال سعود”.

سماء الرياض تعج بالطائرات!

يدعي ابن سعود انه اشترى الاسلحه ليحمي بها الشعب واذا به يهدد بها الشعب!

لعنة الله على ال سعود #حراك_١٥_سبتمبر — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

ونشر “الدوسري” مقطعا مصورا يظهر محاصرة المساجد بالعاصمة الرياض من قبل قوات الأمن.

وكذلك نشر الإعلامي السعودي مقطعا مصورا التقطه أحد المواطنين، ينقل مشاهد حية من الرياض.

وكان مسؤولو #حراك_15سبتمبر قد أعلنوا أن التظاهرات ستخرج عقب صلاة العشاء، محديين عددا من المساجد بمدن المملكة للتجمع.