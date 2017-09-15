أكد المعارض السعودي والإعلامي الساخر غانم الدوسري، أن الرياض تحولت إلى ما يشبه “الثكنة العسكرية”، حتى أن المساجد محاصرة بقوات الأمن، وسماء الرياض تعج بالطائرات خوفا من خروج أي مظاهرة بشكل مفاجئ. حسب قوله
وقال “الدوسري” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”سماء الرياض تعج بالطائرات! يدعي ابن سعود انه اشترى الاسلحه ليحمي بها الشعب واذا به يهدد بها الشعب! لعنة الله على ال سعود”.
سماء الرياض تعج بالطائرات!
يدعي ابن سعود انه اشترى الاسلحه ليحمي بها الشعب واذا به يهدد بها الشعب!
لعنة الله على ال سعود
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
ونشر “الدوسري” مقطعا مصورا يظهر محاصرة المساجد بالعاصمة الرياض من قبل قوات الأمن.
حتى المساجد محاصرة بقوات الأمن #حراك_١٥سبتمبر pic.twitter.com/EVoaQXhbzh
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
وكذلك نشر الإعلامي السعودي مقطعا مصورا التقطه أحد المواطنين، ينقل مشاهد حية من الرياض.
مواطن ينقل لكم الحدث من الرياض!#نجاح_حراك_١٥_سبتمبر
#حراك_١٥_سبتمبر pic.twitter.com/0Y0ntic5iJ
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
ال سعود في حالة حرب مع شعبهم#نجاح_حراك_١٥_سبتمبر
#حراك_١٥_سبتمبر pic.twitter.com/uX2VvQCcXH
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
من الدمام#نجاح_حراك_١٥_سبتمبر
#حراك_١٥_سبتمبر pic.twitter.com/bNVZ6814zD
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
وكان مسؤولو #حراك_15سبتمبر قد أعلنوا أن التظاهرات ستخرج عقب صلاة العشاء، محديين عددا من المساجد بمدن المملكة للتجمع.
تعليق واحد علي “[شاهد] غانم الدوسري: سماء الرياض تعج بالطائرات .. والمساجد مُحاصرة!”
شعب جبان جبان لن ولن يفعلها ابدا لأنه ترب على العبودية للحكام