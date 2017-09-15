نشر المعارض السعودي والمؤيد لـ”حراك 15 سبتمبر”، غانم الدوسري، مقطع فيديو من العاصمة السعودية الرياض يظهر رعب “آل سعود” وأجهزتهم الأمنية من الحراك الذي تم الإعلان عنه، رغم محاولتهم الظهور وكأن شيئا لم يحدث.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كشف مصور الفيديو انتشار سيارات الشرطة بشكل مكثف جدا في جميع الشوارع وعلى مختلف المحاور لرصد أي محاولة للتظاهر.

وكان المنظمون لـ #حراك_15سبتمبر، قد أكدوا أن فعاليات التظاهر بالمملكة ستبدأ اليوم عقب صلاة العشاء، مرشحين عدد من المساجد بشتى مدن المملكة ستكون بداية الانطلاقة لهذا الحراك.. حسب وصفهم.

وذكر حساب “#حراك_15سبتمبر” الشهير بـ”تويتر” وفقا لما رصده (وطن) ما نصه:” نصيحتنا للمجموعات التي تستطيع التنسيق فيما بينها أن تختار أماكن أخرى حتى تكون بعيدة عن استعداد الجهاز الأمني وعليهم بمضاعفة الحذر والكتمان.، ونؤكد أن الوقت المرشّح هو غدا بعد صلاة العشاء لكن المجموعات التي تستطيع التنسيق فيما بينها ليست ملزمة بوقت محدد.”

وانتشرت على نطاق واسع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للتجمع والتظاهر اليوم بالسعودية للتعبير عن المعارضة الشعبية للنظام السعودي وسياسيات السلطة، في حين يصعب التنبؤ بحجم هذا الحراك على أرض الواقع، رغم أن الدعوات إليه تبدو كبيرة جدا.

وأكدت الدعوات على أن الحراك المتوقع يمثل مصدر قلق كبير جدا وتخبط للنظام السعودي، لدرجة أن “ابن سلمان” أجبر على إلغاء سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات منظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ72 التي انطلقت، أول أمس الأربعاء.