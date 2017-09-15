أطلقت قناة “الجزيرة” برومو التحقيق الاستقصائي الضخم والفريد من نوعه، يكشف بالأدلة والإثباتات والوقائع كم دفعت الإمارات من أموال لدى الغرب ولدى شركات صهيونية التوجه لمحاولة تشويه صورة دولة قطر وسمعتها وتأليب واشنطن والرأي العام العالمي عليها.

ووفقا للتحقيق الاستقصائي الذي أعدته مراسلة الجزيرة في “واشنطن” وجد وقفي، بعنوان: “الإمارات..الأبواب الخلفية” والذي تم البدء في إعداده قبل ثلاث سنوات فإنه يكشف ان حصار قطر هو نتاج حملة ممنهجة ودؤوبة لتشويه سمعهتها ومحاولة شيطنتها في الولايات المتحدة، موضحا بأن هذه الحملة كانت بإدارة إمارة أبو ظبي.

وبحسب التحقيق المقرر بثه يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، فإن هذه الحملة بدأت أبو ظبي العمل عليها في أواخر عام 2012 من خلال مساعدة من مؤسسات معروفة بولائها لإسرائيل وبتنسيق تام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.