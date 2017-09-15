ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن “انفجارًا” وقع في محطة لمترو الأنفاق غربي العاصمة لندن، أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب.

وقالت صحيفة التلغراف المحلية أن الركاب أصيبوا بحروق في الوجه بعد انفجار وعاء أبيض عند الجزء الخلفي من محطة القطار.

ونشرت الصحيفة صورًا تظهر وجود كيس وبداخله دلو أبيض وأسلاك تتدلّى منه.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية ” بي بي سي” عن شرطة لندن قولها إنها تحقق في “حادث” محطة مترو الأنفاق غربي العاصمة.

يشار أن محطة المترو التي وقع فيها الانفجار يستخدمها نحو 5 ملايين مسافر يوميًا.